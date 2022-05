Haaland fa un ricco regalo d’addio al Borussia: pioggia di Rolex a sorpresa all’ultimo allenamento Haaland è pronto per andare al Manchester City, ma prima dell’addio fa un regalo da capogiro agli ormai ex compagni del Borussia Dortmund. Tutti sorpresi dopo il suo ultimo allenamento in Germania.

A cura di Fabrizio Rinelli

Erling Haaland è il grande regalo che il Manchester City ha voluto fare a Pep Guardiola dopo la delusione Champions. L'attaccante 21enne norvegese lascerà infatti il Borussia Dortmund per una cifra pari a 60/75 milioni di euro con un ingaggio destinato a lui come 20 milioni a stagione. Impossibili anche da contare, ma i Citizens lo volevano a tutti i costi per provare nuovamente il prossimo anno a prendersi la coppa dalle grandi orecchie che sia per gli inglesi che per il PSG sta diventando una sorta di ossessione.

Haaland ha salutato il Borussia Dortmund nell'ultima gara di Bundesliga omaggiato dai tifosi con una coreografia da brividi. Il norvegese è sempre stato grato ai tedeschi per la possibilità offerta, per averlo fatto maturare, crescere e diventare un campione in così poco tempo. E allora quale miglior modo per salutare invece i compagni di squadra se non regalare ad ognuno un orologio Rolex dal valore di circa 15.000 euro ciascuno. I componenti della rosa del Borussia sono ben 33 e se la matematica non è un'opinione, la cifra totale è a dir poco da capogiro.

Secondo quanto scritto dalla ‘Bild' in Germania, Haaland si sarebbe presentato a sorpresa dinanzi a ogni suo compagno di squadra – ormai ex – con il prezioso oggetto tra le mani. Quasi mezzo milione di euro speso per la squadra ma il totale è stato ampiamente superato se consideriamo che il giocatore pare abbia voluto regalare poi un orologio Omega del valore di 7mila euro per altro componente dello staff del Borussia: medico, squadra amministrazione, addetto alle attrezzature e magazzinieri.

Insomma, Haaland non ha badato a spese considerando il fatto che gli orologi rappresentano un autentico ricordo di lui per tutti i componenti della squadra. Gli orologi infatti sono stati consegnati da due limousine provenienti dai Paesi Bassi, incluso un servizio di prova personale per ogni compagno di squadra. Ogni Rolex è arrivato in una scatola speciale adornata con tre foto: una con il numero di maglia di Haaland, una con il 21enne in posa celebrativa e un'altra con la Coppa di Germania nelle sue mani. Anche le sue iniziali, EBH (per Erling Braut Haaland), erano stampate su di esso. Miglior addio di certo non si poteva immaginare…