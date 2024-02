Haaland fa sette tiri porta e segna cinque gol in un’ora, De Bruyne gli fa quattro assist: è uno show Haaland segna 5 goal in 58 minuti sul campo del Luton Town: il Manchester City si qualifica per i quarti di finale di FA Cup. Serata super anche per De Bruyne: quattro assist per lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Haaland segna 5 goal in 58 minuti sul campo del Luton Town e manda ai quarti di finale di FA Cup il Manchester City. Serata brillante anche per De Bruyne, autore di 4 assist. Un vero e proprio show da parte degli uomini più rappresentatitivi della squadra campione d'Inghilterra, che si sono imposti a Kenilworth Road con un perentorio e tennistico 6-2.

Il numero 9 dei campioni d'Europa in carica ha realizzato 5 dei 6 goal totali che hanno spianato la strada alla squadra di Pep Guardiola per il turno successivo: l'ultima rete porta la firma di Mateo Kovacic. L'attaccante svedese ha segnato al 29° avversario diverso su 32 incontrati con i Citizens tra tutte le competizioni. Chissà cosa avrà pensato il malcapitato Krul, portiere del Luton, dopo aver visto abbattersi sulla sua porta la veemenza di Erling Braut Haaland.

Un vero e proprio show quello del Manchester City a Kenilworth Road: la partita era già chiusa dopo il primo tempo, con Haaland che ha capitalizzato tutte le occasioni a sua disposizione. Kevin De Bruyne è parso in serata fin da subito e le quattro assistenze per il compagno lo dimostrano: il belga sta ritrovando la forma dei bei tempi in vista della fase cruciale della stagione.

Lo stesso si può dire anche per Haaland, che dopo aver superato i problemi fisici sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori e i dati lo confermano: sette tiri in porta complessivi e cinque gol. Con i 5 goal realizzati nella sfida di FA Cup, i primi stagionali nella competizione, l'attaccante norvegese ha toccato quota 27 goal complessivi in 30 partite tra Premier League, Champions League, Supercoppa Europea, Community Shield ed FA Cup.

Pep Guardiola non poteva che augurarsi di avere a disposizione per il rush finale sia il suo miglior attaccante che il suo tuttocampista di maggior qualità: il Manchester City si prepara a lanciare la sfida alle avversarie su tutti i fronti e proverà a ripetersi dopo il Treble dello scorso anno.