Gyökeres segna un gol impressionante su punizione: la palla calciata sembra telecomandata

A cura di Fabrizio Rinelli

Viktor Gyökeres è sempre più uomo copertina del calcio europeo. L'attaccante dello Sporting Lisbona si è distinto ancora una volta facendo esplodere il popolo portoghese. Il centravanti svedese è stato protagonista della doppietta messa a segno in Coppa contro il Nacional ieri sera in quella che dovrebbe essere anche l'ultima partita di Ruben Amorim in panchina prima di diventare il nuovo allenatore del Manchester United. Gyökeres prima segna un gol su rigore nel 3-1 finale e poi si rende protagonista con un calcio di punizione che ha fatto esplodere lo stadio.

Lo svedese ex Coventry ha calciato con una precisione pazzesca, impressionante, tanto da far impallidire anche i compagni di squadra in campo. L'attaccante da fuori area lascia partire una conclusione a giro a dir poco chirurgica ma potente che si stampa alle spalle del portiere. La palla gira in maniera innaturale quasi come se fosse telecomandata non dando scampo al portiere che prova a lanciarsi ma senza nemmeno riuscire a sfiorare minimamente con le dita la sfera. È il gol che fa impazzire lo stadio e il popolo dello Sporting.

Gyökeres ha giustamente festeggiato quel gol con grande entusiasmo anche per esserci riuscito in un'esecuzione a dir poco strabiliante. L'attaccante fa volare lo Sporting e si conferma sempre di più attaccante appetibile sul mercato europeo. I top club hanno puntato il centravanti svedese che in questa stagione ha già messo a segno la bellezza di 16 gol in 13 partite di cui 12 solo in campionato e 2 in Champions dove lo Sporting si è già candidato ad essere una delle sorprese del nuovo format della Uefa.

I numeri di Gyökeres con lo Sporting Lisbona

Lewandowski, Haaland e Gyökeres guidano la classifica dei marcatori europei e si candidano per una lotta serrata alla Scarpa d'Oro. Obiettivo che il calciatore vorrebbe raggiungere anche per capire chi poi avrà la meglio per investire e cercarlo di strapparlo allo Sporting. Nella passata stagione è stato in grado di mettere a segno 43 gol non riuscendo però a raggiungere quota 42 di Harry Kane e Kylian Mbappé che si sono presi il premio durante l'ultima edizione del Pallone d'Oro 2024.