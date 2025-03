Gullermo Maripan nei guai, il difensore del Torino coinvolto in uno scandalo sessuale dall’ex fidanzata

video suggerito

Carmen Castillo, influencer ed ex fidanzata di Gullermo Maripan difensore cileno del Torino, ha accusato il giocatore di aver diffuso un sex tape che la ritraeva senza il suo consenso: "Gli ricordo che è un reato penale anche in Cile". Il giocatore, convocato in Nazionale, si sarebbe già rivolto ai propri legali.

A cura di Alessio Pediglieri

Per Gullermo Maripan la pausa per le nazionali si sta trasformando in un incubo ad occhi aperti. Il difensore cileno del Torino, che è stato inserito tra i convocati per le partite valide per il girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026, è stato citato dalla sua ex fidanzata che lo avrebbe accusato di aver diffuso immagini intime senza la sua autorizzazione: "Gli ricordo che è un reato penale".

Il classico fulmine a ciel sereno si è abbattuto sul ritiro del Cile proprio nel mentre delle gare decisive per determinare la classifica nel girone sudamericano in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. L'influencer Carmen Castillo, ex fidanzata di Maripan, ospite di un podcast cileno, ha affermato che l'ex Monaco, oggi al Torino, avrebbe condiviso e diffuso un video intimo, che la ritraeva senza il suo consenso.

"Voglio mandare un messaggio a Guillermo ricordandogli che la distribuzione di video intimi di donne è punibile anche in Cile", ha denunciato Carmen Castillo che poi ha aggiunto: "Se non ne parlo di più senza entrare maggiormente nei dettagli ora, è semplicemente perché abbiamo bisogno di lui nella nazionale cilena".

Gullermo Maripan non ha risposto formalmente alle accuse dell'ex fidanzata, ma così come ha fatto Carmen Castillo, anche il giocatore ha subito assunto un legale pronto a rispedire al mittente ogni accusa a difesa della propria integrità personale. Senza che tutto ciò influisca sulla sua attuale attività agonistica visto che oltre alla convocazione, Maripan è stato anche schierato in campo da titolare.

Venerdì scorso, mentre venivano a galla le accuse della ex fidanzata, Guillermo Maripan era effettivamente nella formazione titolare per la qualificazione ai Mondiali del 2026 contro il Paraguay. Gara terminata con una sconfitta che sta determinando l'esclusione del Cile. Mercoledì prossimo la Roja ospiterà l'Ecuador per cercare l'impresa disperata: dopo 13 partite, il Cile è all'ultimo posto, con soli nove punti.