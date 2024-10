video suggerito

Guida verso Inter-Juve dopo l'assurdo rigore fischiato contro l'Atletico: cosa ha detto ai giocatori Bufera attorno a Marco Guida in Atletico Madrid-Lille di Champions dove ha assegnato un rigore ai francesi. Decisione sbagliata che ha scatenato l'ira di moviolisti ed ex arbitri nel post gara ma anche quella degli spagnoli in campo. E che ha creato un clima torrido a pochi giorni da Inter-Juve, che sarà arbitrata proprio da Guida.

A cura di Alessio Pediglieri

L'errore commesso dall'arbitro internazionale Marco Guida in Atletico Madrid-Lille, in occasione del rigore assegnato ai francesi – che ha contribuito alla sconfitta interna dei Colchoneros in Champions – ha scatenato l'ira degli spagnoli e sta facendo ancora molto discutere. Punendo un presunto fallo di Koke e non vedendo, insieme al VAR, un precedente tocco di mano di un giocatore francese: decisione errata, evidenziata dalle immagini, dalla moviola e dalle parole dell'arbitro riportate direttamente da alcuni giocatori biancorossi. A poche ore dal prossimo derby d'Italia, tra Inter e Juventus, in programma domenica pomeriggio dove è stato designato proprio Guida.

Cos'è accaduto in Atletico-Lille, la decisione di Guida e VAR sul rigore

Al 73′ minuto l'episodio contestato, in una azione controversa in area spagnola, con una serie di carambole del pallone tra giocatori dell'Atletico e del Lille. Su un’azione che nasce da calcio piazzato, la palla si infila nell’area di rigore della squadra spagnola, in una situazione confusa in cui subito Guida fischia decretando il penalty per i francesi. Le proteste degli spagnoli sono immediate e anche davanti al VAR, con Pairetto in regia, che non richiama Guida, confermandone la scelta: dalle immagini si vedrà chiaramente che in ricaduta non è Koke ma è un giocatore del Lille a toccare con la mano. Dunque, non è possibile che il rigore sia arrivato per quel motivo. Cosa vedono allora Guida e il VAR? L'arbitro italiano sembra voler punire un altro intervento, subito successivo: un contatto di Koke su Andrè, quasi impercettibile, ma condiviso dai colleghi del VAR.

I giocatori dell'atletico contro Guida: cos'ha detto dopo la decisione

In campo si è scatenata subito la polemica e l'ira dei giocatori dell'Atletico che prima, durante e dopo il rigore concesso al Lille, hanno assediato Guida. Che ha lasciato tutti interdetti per la decisione finale presa, come ha riportato Alvarez: "Non so esattamente cosa abbia fischiato l'arbitro… Non l'ho visto in campo, ho visto solo il video" ha sottolineato l'autore della rete dei colchoneros, "e penso che la palla colpisca prima la mano del loro giocatore. Non so se Koke lo tocca ma prima di lui la colpisce il suo avversario. Non so cosa abbia fischiato, ma doveva andare a rivederlo al VAR". Con Javi Galan, in campo al momento del penalty, che conferma le difficoltà di Guida: "Non sono andato a parlargli direttamente io ma poi ha detto che è stato un errore".

Ex arbitri e moviolisti all'unisono contro Guida: decisione sbagliata

Ovvie critiche dalla Spagna per l'insufficiente arbitraggio di Guida e per ciò che è stato definitivo senza mezzi termini, un grave errore. Ex fischietti ed esperti moviolisti si sono scatenati contro l'italiano, evidenziandone la decisione "assurda" per non aver visto nemmeno al VAR cos'era realmente accaduto in area. Pavel Fernández, esperto arbitrale e opinionista di Radio Marca non ha avuto pietà: "Se guardi venti immagini di quanto accaduto e non vedi niente, significa semplicemente che non c'è niente". Identico parere di altri ex arbitri, come Mateu Lahoz o Iturralde González che in commento TV confermano l'errore evidente: "È una notte nera per l'arbitraggio. Proprio per situazioni come queste è arrivato il VAR, ma ora dobbiamo cercare di capire cosa è successo anche tra i moviolisti…", ha detto Lahoz a Movistar+ subito incalzato da Gonzalez a Cadena SER: "Mi risulta che abbia visto una mano di Koke, però c'è solo quella del giocatore del Lille…"

La furia di Simeone a fine partita: per guida parole di fuoco

Fuoco e fiamme anche nel post partita, ovviamene condizionato dall'episodio del penalty che si è rivelato decisivo per il risultato finale: Lille a festeggiare, l'Atletico a leccarsi le ferite. Senza risparmiare parole rabbiose nei confronti di Guida, da parte del tecnico dei colchoneros, Diego Simeone: "Ragazzi, ma di che parliamo? Spiegatemi voi perché questo era un rigore… Mi auguro solamente che prima o poi ciò accada a nostro favore" concluso poi commentando sulle reti spagnole quanto successo. Definito in "brutale errore arbitrale".

Guida, arbitro di Inter-Juventus:

Polemiche che arrivano a pochissimi giorni da un'altra partita importante per cui è stato designato proprio Marco Guida: il derby d'Italia di domenica pomeriggio tra Inter e Juventus. L'AIA ha comunicato le designazioni per la nona giornata di campionato prima della gara contestata di Champions e ora il clima si è fatto ancora più torrido attorno al fischietto internazionale. Che già l'anno scorso, nell'1-1 di Torino fu al centro di diverse discussioni per un possibile fallo di Darmian su Chiesa, non fischiato, poco prima del pareggio definitivo di Lautaro.