Guida 120 km per restituire il portafoglio a Neuer, la ricompensa è una maglia: “Una presa in giro” Un tassista ha guidato 120 km per restituire a Manuel Neuer il portafoglio che aveva perso ma la ricompensa del portiere tedesco lo ha fatto andare su tutte le furie.

A cura di Vito Lamorte

Manuel Neuer è diventato protagonista di una vicenda che sta facendo molto discutere. Si tratta di un evento accaduto a qualche settimana fa, quando il portiere del Bayern Monaco e della Germania insieme ad un suo amico sono saliti su un taxi al centro di Monaco e l'autista a fine giornata ha ritrovato il portafogli del calciatore tedesco sotto uno dei sedili posteriori.

Il portafoglio conteneva 800 euro in contanti, oltre a documento di identità, patente e varie carte bancarie. L'autista ha pensato subito di restituire il portafoglio al suo proprietario, poiché aveva tutte le informazioni per effettuare la consegna a casa sua: come prima cosa è andato alla destinazione del viaggio del portiere ma non c'era più e dopo si è diretto verso l' indirizzo ufficiale del calciatore.

Il tassista ha lasciato il portafoglio ad un uomo di fiducia e ha dato tutte le informazioni sull'accaduto: dall'episodio che si era verificato alla distanza percorsa per la restituzione.

L'autista si aspettava una ricompensa da Neuer o quantomeno che gli pagasse la corsa ma il capitano del Bayern gli ha inviato una maglia del club bavarese e questa iniziativa ha suscitato la grande rabbia: "La ricompensa per questo viaggio è stata una presa in giro. Ho quattro figli. Non posso fare nulla con una maglietta". Queste le parole di Hazir S a Sky Germany.

Dopo aver percorso circa 120 km per riconsegnare il portafoglio, il tassista ha ammesso di essere rimasto deluso dalla dalla ricompensa di Neuer soprattutto perché per il viaggio aveva speso una cifra intorno ai 400 euro.

Per legge in Germania, chiunque restituisca proprietà del valore di 500 euro ha diritto al 5% del valore e un ulteriore 3% per proprietà di valore superiore a quello, il che significa che Hazir doveva solo ricevere 34 euro per il suo gesto.