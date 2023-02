Guerriglia urbana prima di Braga-Fiorentina: scontri tra tifosi italiani e polizia portoghese La vigilia di Braga-Fiorentina di Conference League è stata contrassegnata da violenti scontri in città. Un’autentica guerriglia urbana tra tifosi italiani e polizia portoghese.

Un'autentica guerriglia urbana è andata in scena a Braga prima della gara che i padroni di casa dello Sporting hanno giocato in Portogallo contro la Fiorentina. Un match valido per l'andata dei playoff di Conference League ma che è stato agitato nell'immediata vigilia da un incredibile clima di tensione che si è creato all'esterno dello stadio Municipal. I video apparsi sui social mostrano infatti le immagini di alcuni durissimi scontri tra tifosi toscani e la polizia locale.

Sarebbe stata proprio la volontà di un gruppo di sostenitori viola di improvvisare una sorta di corteo all'interno della città a scaturire gli scontri. Fumogeni, razzi e bandiere sono state lanciate contro la polizia che a quel punto ha deciso di dare il via alla carica contro i tifosi della Fiorentina. Il contatto è stato davvero violento nel bel mezzo della città che è rimasta sorpresa da quanto accaduto. Un episodio che infatti ha visto i tifosi ospiti entrare anche in ritardo allo stadio dopo essere stati scortati e circondati da due cordoni di polizia.

Non si conosce ancora il bilancio di eventuali feriti ma il filmato che circola sui social mostra come comunque sia stato abbastanza forte il contatto tra i tifosi della Fiorentina e la polizia. Spranghe e aste delle bandiere sono state usate dai tifosi viola come armi per difendersi dalla carica della polizia che ha cercato di disperdere i sostenitori italiani in preda a un vero e proprio raptus di violenza. Non è ancora chiaro la dinamica di quanto accaduto ma sta di fatto che questa non è sicuramente la prima volta che i tifosi della Fiorentina vengono coinvolti in episodi di questo tipo prima di una partita europea.

Era già accaduto infatti lo scorso 25 agosto in occasione del match della viola valido per il ritorno dei playoff di Conference League contro il Twente. In Olanda, in quell'occasione, i sostenitori della viola subirono un autentico agguato da parte dei sostenitori di casa. Una sorta di vendetta per quanto accaduto a Firenze all'andata – con scontri andata in scena anche in quell'occasione – che provocò l'ennesimo episodio di violenza tra tifosi. Questa sera è andata in scena l'ennesimo episodio vergognoso che ormai chiunque amante di questo sport è stufo di dover vedere e che si auspica presto possa cessare con pene severissime applicate dagli organi competenti.