Guerriglia urbana continua tra tifosi in Champions: scontri violenti in Real Sociedad-Benfica Violenza senza sosta in questo turno di Champions per via dei tanti scontri tra tifoseria. Dopo Milan-PSG e il caso a Napoli generato dai sostenitori dell’Union Berlino, l’ennesima guerriglia urbana è andata in scena prima di Real Sociedad-Benfica.

A cura di Fabrizio Rinelli

Negli occhi abbiamo ancora le immagini dei Navigli di Milano completamente invasi dalla furia di tifosi di Milan e PSG protagonisti di pesanti e violenti scontri prima della sfida Championspoi vinta dai rossoneri 2-1. Un tifoso accoltellato e diversi feriti: questo il bilancio tremendo dell'ennesima notte di follia europea che di certo non ha avuto fine. La notte scorsa anche a Napoli sono registrati momenti di altissima tensione per via dell'insensata violenza dei tifosi dell'Union Berlino in trasferta in Campania per la sfida contro i campioni d'Italia.

Violenti scontri con la polizia si sono registrati nella notte mettendo a serio rischio l'incolumità delle persone in pieno centro cittadino. Scena già vissute nel capoluogo campano anche lo scorso anno prima della gara contro l'Eintracht Francoforte. In quella che sembra essere una violenza senza fine, la Champions deve registrare ancora una volta scontri tra tifosi. Questa volta in Spagna alla vigilia della sfida tra la Real Sociedad e il Benfica delle 18:45. Immagini terribili girano in rete e mostrano ancora una volta ciò che non ha nulla a che fare con lo sport.

Gli ultras del Benfica, soli e senza alcun controllo della polizia, attaccano i tifosi della Real Sociedad in Plaza de Armerias. Nei video comparsi sui social viene messa in evidenza la furia dei supporters portoghesi che attaccano quelli spagnoli in pieno centro cittadino. Volano bottiglie, fumogeni, pietre, tavolini dei bar e tanto altro. Poi il fuggi fuggi generale a seguito della carica imposta dalla polizia che mette per un attimo a freno ciò che stava avvenendo.

Al momento si registrano anche 7 tifosi portoghesi ricoverati in ospedale da ieri sera. Ecco perché probabilmente oggi hanno risposto con questo attacco nel pomeriggio agli spagnoli. La UEFA a questo punto dovrà davvero cercare di garantire maggiore sicurezza in vista di queste partite. Negli ultimi giorni sono stati davvero troppi gli scontri tra tifosi che rischiano di macchiare ogni volta lo spettacolo della coppa dalle grandi orecchie.