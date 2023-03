Scontri prima di Napoli-Eintracht, tifosi tedeschi accerchiati: auto polizia incendiata

Scontri tra le tifoserie di Eintracht e Napoli prima della partita degli ottavi di finale di Champions League. Inutile dirlo, in gran parte di quella zona traffico veicolare paralizzato. E sull'argomento interviene Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della commissione Trasporti:

Non sono bastati i provvedimenti della Prefettura, così come non sono bastati gli episodi di aggressione subiti dai tifosi partenopei in occasione dalla partita di andata di Champions League a Francoforte.

Oggi, come ampiamente previsto, si assiste a cortei di centinaia ultras tedeschi, a cui si sono aggiunti, per dare manforte, anche esponenti del tifo nostrano, che marciano compatti lungo le vie del centro storico e del lungomare di Napoli, urlando insulti e cercando la provocazione per creare scontri e tafferugli. Un'intera città sotto assedio, decine di poliziotti schierati in tenuta antisommossa, negozianti costretti a blindarsi nei loro locali.

Ho appena chiesto a tutti i capigruppo del Consiglio comunale ed ho ottenuto la sottoscrizione di una lettera, di ferma condanna rispetto a quanto sta avvenendo in città in queste ore, da trasmettere al Ministro dell'Interno, al Prefetto, al Questore ed anche al Sindaco di Napoli. Siamo ostaggi a casa nostra. Che vergogna.