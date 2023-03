Scontri Eintracht a Napoli, 8 feriti all’ospedale Pellegrini: tifoso tedesco con lesioni da taglio Sono 8 i feriti al Pronto Soccorso del Pellegrini per gli scontri Napoli-Eintracht. Un tifoso tedesco ferito con lesioni da taglio. Un intossicato da fumo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 8 i feriti per gli scontri dell'Eintracht a Napoli trasportati all'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca nella giornata di ieri. Si tratta, a quanto apprende Fanpage.it, di persone rimaste coinvolte nella guerriglia di piazza del Gesù, avvenuta nel pomeriggio. Tra loro un tifoso tedesco, ferito con lesioni da taglio – non è ancora chiaro se da coltello o da altro – e 7 italiani, in maggioranza poliziotti, ma anche un carabiniere e semplici cittadini che si trovavano a passare e sono finiti negli scontri. La maggior parte è andata al Pronto Soccorso per contusioni, ma c'è anche un intossicato dal fumo. Nessuno di loro, però, per fortuna, sarebbe grave.

Feriti con lesioni da taglio e intossicati dal fumo

Tutti i feriti sono arrivati al Pronto Soccorso del Pellegrini prima della partita Napoli-Eintracht, conclusasi con la vittoria del Club Azzurro per 3-0. Gli scontri sono proseguiti anche di notte, spostandosi però nella zona del Lungomare, di Santa Lucia e di via Chiatamone. Qui, sarebbero rimasti contusi un poliziotto e un carabiniere. Ingenti anche i danni alle cose, con 7 bus dell'Anm danneggiati, con finestrini distrutti, auto della polizia incendiate, cassonetti dei rifiuti di Asìa dati alle fiamme.

Negli scontri di ieri è rimasto ferito anche un autista di bus dell'Anm, che stava trasportando i tifosi tedeschi. Il conducente sarebbe stato colpito agli occhi dalle schegge di un finestrino, esploso dopo essere stato bersagliato con una sassaiola. Il lavoratore non è grave. In Prefettura è previsto un incontro questa mattina, al quale parteciperà anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Calcio Napoli, per fare il punto della situazione e la conta dei danni.