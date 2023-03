Scontri Eintracht a Napoli, schegge in un occhio all’autista del bus: il ferito portato al Pellegrini Ferito anche un poliziotto, altri agenti contusi durante gli scontri a Napoli con i tifosi dell’Eintracht di Francoforte.

A cura di Pierluigi Frattasi

Schegge in un occhio ad un autista dei bus dell'Anm negli scontri a Napoli con i tifosi dell'Eintracht Francoforte. Il conducente è rimasto ferito durante la guerriglia urbana che si è scatenata oggi pomeriggio nel capoluogo, poche ore prima della partita di Champions League. Il dipendente Anm è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca.

Ferito un poliziotto, altri agenti contusi

Anche un poliziotto è rimasto ferito negli scontri ed è stato refertato in ospedale, ma non sarebbe grave. Mentre risulterebbero altri agenti contusi. Per Marco Sansone, sindacalista Usb, "purtroppo arriva la conferma della notizia del ferimento, per fortuna sembrerebbe non grave, di un operatore d'esercizio alla guida degli autobus ANM che trasportavano i tifosi tedeschi. Pare che frammenti di vetro provocati dal lancio di un corpo contundente contro un finestrino abbiano ferito ad un occhio l'autista, il quale è stato trasportato presso l'ospedale dei Pellegrini di Napoli per accertamenti".

Devastati 5 pullman dell'Anm

Devastati anche 5 bus dell'Anm, per danni di decine di migliaia di euro. I finestrini sono esplosi sotto una raffica di oggetti lanciati, tra pietre, cubetti di porfido, sedie e altro. Per Nino Simeone, presidente della commissione trasporti,

“al prossimo Consiglio Comunale del 22 Marzo, presenterò un ordine del giorno con il quale chiederemo il risarcimento economico e morale alla Uefa, al Governo Tedesco e al Ministero degli Interni italiano, per i danni d'immagine subiti dalla nostra città, piena di turisti provenienti da tutto il mondo, e per i danni economici subiti dalle varie attività commerciali del centro storico, compresi i cinque mezzi pubblici di Anm, distrutti da questi quattro cialtroni di nazionalità tedesca ai quali è stato consentito di mettere piede a Napoli senza averne titolo morale e senza biglietto dello stadio”.

Mentre Adolfo Vallini, dell'Usb, sottolinea:

Consiglio vivamente ai colleghi Autisti dell'Anm, a tutela della propria incolumità, di non effettuare il servizio "straordinario" di accompagnamento dei tifosi ospiti in occasione della partita Napoli – Eintracht prevista questa sera alle 21 allo stadio Maradona. Il clima in città è rovente, nonostante le Autorità Competenti abbiano attuato misure di contenimento tese ad evitare che Napoli diventi nuovamente teatro di violenze e scontri tra tifoserie opposte.

Fulvio Fasano, segretario Ugl autoferrata, commenta: