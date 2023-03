Come sono iniziati gli scontri: il video mostra i tifosi napoletani che si preparano all’assalto ai tedeschi In un video il momento in cui la fiumana dei tifosi partenopei arriva in via Toledo e si avvia verso piazza del Gesù, dove erano concentrati i tifosi dell’Eintracht Francoforte.

A cura di Valerio Papadia

Un assalto, un vero e proprio agguato che sembrerebbe, se non premeditato, quantomeno organizzato, quello che i tifosi del Napoli, intorno alle 16.30, hanno messo in atto: violenti scontri si sono registrati con gli agenti della Polizia di Stato e alcuni tifosi dell'Eintracht Francoforte – squadra tedesca che questa sera affronterà gli azzurri allo stadio Maradona – che si erano concentrati nella centralissima piazza del Gesù. In un video si vede il momento esatto in cui la fiumana degli ultras partenopei si riversa per le strada del centro, diretta proprio verso la piazza.

Le immagini sono impressionanti. Il video è stato girato nei pressi di piazza Dante e mostra centinaia di tifosi del Napoli che arrivano da vico Carceri San Felice e svoltano in via Toledo, diretti in piazza del Gesù. Gli ultras sono tutti vestiti di scuro, hanno il volto travisato, alcuni di loro stringono mazze e altre armi improprie. Il colpo d'occhio è molto violento: raggruppati nel vicolo stretto, le centinaia di supporter azzurri ricordano gli spartani alle Termopili.

Il percorso seguito dagli ultras del Napoli per arrivare dai tifosi tedeschi

Gli scontri: una volante della polizia incendiata, arredo urbano distrutto

Come detto, gli scontri si sono verificati poco dopo le 16.30 tra piazza del Gesù, calata Trinità Maggiore e via Monteoliveto, nel cuore di Napoli: qui, nel primo pomeriggio, erano stati concentrati i tifosi tedeschi, che hanno sfilato in corteo per le strade della città, guardati a vista dai poliziotti. Gli ultras partenopei sono piombati all'improvviso nella piazza, dando vita agli scontri con la polizia e con alcuni tifosi rivali.

Gli agenti, in assetto antisommossa, sono stati costretti ad utilizzare i lacrimogeni per disperdere la folla, ma durante i tafferugli sono stati tanti i danni arrecati: una volante della Polizia di Stato è stata data alle fiamme, mentre altre vetture e scooter parcheggiati per strada sono stati danneggiati. Distrutto anche l'arredo urbano, così come suppellettili – tra tavolini e sedie – dei tanti locali che sorgono nella zona.