Gli ultras dell’Eintracht scorrazzano in giro per Napoli, tensioni e lancio di bottiglie Corteo non autorizzato dei tifosi dell’Eintracht-Francoforte dal Lungomare al centro di Napoli: in 600 controllati a distanza dalle forze dell’ordine.

A cura di Nico Falco

Il ’blocco’ di tifosi tedeschi in via Medina

Circa 600 tifosi dell'Eintracht-Francoforte, giunti a Napoli per la partita di Champions League stanno sfilando in queste ore dal lungomare fino a piazza del Gesù, seguiti dalla Polizia di Stato, in un clima di tensione con le forze dell'ordine e di paura dei residenti e dei turisti. Partiti dall'hotel Continental, dove alloggiano, si sono diretti verso Fuorigrotta, con l'intenzione di raggiungere lo stadio Maradona; lì sarebbe stato vietato e quindi sarebbero tornati indietro.

Battendo le mani, urlando insulti in italiano contro Napoli e cori in tedesco a sostegno dei nerobianchi, come mostrano diversi video girati in città, gli ultras si sono quindi da piazza Vittoria a piazza San Pasquale, piazza dei Martiri, via Chiaia, piazza Trieste e Trento, via San Carlo, piazza Municipio, via Medina e piazza del Gesù. Durante il tragitto un giornalista è stato spintonato e insultato. All'angolo tra Calata Trinità Maggiore e vico Carrozzieri, dal gruppo sono partiti lanci di bottiglie.

Arrivati in piazza del Gesù, i tifosi sono stati contenuti con la chiusura dell'area da parte delle forze dell'ordine. A quanto si apprende, sarebbero quasi tutti sforniti di biglietto per assistere alla partita di stasera di Champions League allo stadio Maradona contro il Napoli e in questo caso non potrebbero di conseguenza accedere all'impianto sportivo di Fuorigrotta; non è quindi chiaro dove avrebbero intenzione di assistere all'incontro.

La situazione dei tifosi tedeschi a Napoli ora

Tra qualche ora inizierà il pre-filtraggio delle forze dell'ordine alla Stazione Marittima; coloro che hanno i biglietti (quindi i non residenti a Francoforte, ai quali è stata vietata la vendita) verranno scortati verso Fuorigrotta. Resta l'incognita di cosa faranno quelli che non sono in possesso del biglietto, aspetto che potrebbe vedere nuovamente impegnate le forze dell'ordine per la gestione dell'ordine pubblico e per evitare scontri.

Il lancio di bottiglie in vico Carrozzieri

Perché Eintracht e Napoli è a rischio scontri

Le frizioni tra i tifosi napoletani e quelli tedeschi sono soprattutto dovute allo scontro di Champions in programma stasera, anche a seguito degli scontri che c'erano stati all'andata, in Germania, quando i napoletani erano state vittime di diverse imboscate e 36 tedeschi erano stati fermati dalle forze dell'ordine.

Poi, c'è la questione dei rapporti tra tifoserie: i supporter dell'Eintracht sono gemellati con quelli dell'Atalanta, questi ultimi da sempre "in guerra" coi partenopei. E, in quest'ottica, seguendo il linguaggio ultras, il corteo potrebbe essere visto proprio come una provocazione, una "occupazione" della città da parte dei "nemici".

Gli scontri nella notte di martedì

Nei giorni scorsi la Questura aveva approntato un piano di controlli che coinvolge circa 300 operatori, richiamando in città anche unità impegnate in provincia. Ieri sera, in via Vespucci, c'è stato un assalto agli autobus che stavano portando i tifosi tedeschi verso l'hotel del lungomare: una ventina di persone hanno cominciato a lanciare bottiglie e petardi nonostante i mezzi fossero scortati da Polizia e Carabinieri.

Nella notte, invece, tensioni ci sono state in piazza Bellini; sul posto sono intervenuti i carabinieri, stando a quanto ricostruito un gruppo di persone vestite di nero e a volto coperto avrebbero lanciato bottiglie e tra loro ci sarebbero stati diversi ultras dell'Eintracht.

Ultras Eintracht bloccati in piazza del Gesù

Il sindaco Manfredi: "Spero niente danni alla città"

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando gli incidenti di queste ore tra i tifosi ha commentato: