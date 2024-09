David Neres rapinato dopo Napoli-Parma, pistola puntata e rolex rubato: paura per il calciatore azzurro L’attaccante del Napoli è stato vittima di una rapina mentre rientrava in hotel dopo la partita col Parma allo Stadio Maradona. Rubato un rolex da 100mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

David Neres (Lapresse)

David Neres rapinato del rolex dopo Napoli-Parma allo Stadio Maradona. Pistola puntata al volto al calciatore azzurro, che ieri sera, sabato 31 agosto 2024, ha vissuto attimi di paura, dopo la partita disputata all'impianto sportivo di Fuorigrotta, vinta dal Napoli in rimonta per 2-1. L'attaccante brasiliano era entrato in campo sul finire del match, servendo un assist decisivo ad Anguissa per il gol.

Rubato un Rolex da 100mila euro

Il giocatore azzurro stava rincasando all'Hotel Parker's, l'albergo a 5 stelle al Corso Vittorio Emanuele, dove alloggia provvisoriamente e dove lo stavano aspettando i tifosi azzurri per festeggiarlo e per esultare e scattarsi qualche selfie. Quando il van scuro sul quale viaggiava sarebbe stato affiancato da dei rapinatori, che avrebbero spaccato il vetro del finestrino e poi rapinato Neres del costoso orologio, del valore stimato in oltre 100mila euro.

Il calciatore stava rientrando all'Hotel Parker's

A bordo della vettura ci sarebbero stati oltre a Neres anche i suoi familiari. Il calciatore ha fatto poi ritorno nell'hotel di lusso, dove alcuni tifosi azzurri lo hanno accolto e confortato, esprimendogli solidarietà per l'accaduto. Alcuni video del rientro in albergo sono circolati sui social. Nelle immagini si vede il mini-van nero con i finestrini rotti.

A raccontare la disavventura è stata la moglie dell'attaccante azzurro, Kira Winona, modella tedesca, che ha pubblicato una story su Instagram:

"David vorrebbe chiedere scusa ai tifosi che lo stavano aspettando fuori. Mentre cercava di lasciare lo stadio dopo la partita, due uomini a bordo di una moto hanno distrutto l'auto e lo hanno rapinato sotto la minaccia delle armi".