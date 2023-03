Rischio scontri per Napoli-Eintracht, allertato Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare Alto rischio incidenti durante la partita di Champions fra Napoli e tifosi della squadra di Francoforte: allertati i pronto soccorso.

A cura di Redazione Napoli

L'ospedale del Mare di Ponticelli ha allertato il pronto soccorso prima di Napoli-Eintracht Francoforte a causa dell'alto rischio scontri prima, durante e dopo il match di Champions League in programma stasera allo stadio Maradona e dei possibili feriti che potrebbero confluire in massa nell'ospedale San Paolo. Lo conferma una circolare del direttore sanitario del nosocomio di Napoli Est, Giuseppe Vitiello:

Alla luce di quanto appreso in merito a scontri nel quartiere Fuorigrotta ed altre zone della città, si chiede di supportare anche integrando il personale, qualora si rendesse necessario per il numeroso accesso di pazienti, l'attività dell'area di Emergenza/Urgenza.

Al momento a Napoli ci sono un migliaio di tifosi tedeschi, la maggior parte dei quali sprovvisti di biglietto per l'ingresso allo stadio. Stamattina sono usciti liberamente scorrazzando lungo il centro cittadino, seguiti da un ingente numero di agenti in assetto antisommossa. Il rischio concreto è che durante la partita o peggio ancora stanotte, vi possano essere contatti fra napoletani e tedeschi con conseguenti incidenti. Già nella notte fra martedì e mercoledì i tifosi del Napoli, armati di pietre e mazze, hanno cercato di assaltarli sotto l'albergo in cui sono ospitati, non riuscendoci.