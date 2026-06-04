napoli
video suggerito
video suggerito

Riapre il Pronto Soccorso dell’ospedale di Boscotrecase: era stato chiuso durante il Covid nel 2020

Il prossimo 11 giugno, dopo sei anni, tornerà operativo il Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna e Santissima Madonna della Neve di Boscotrecase, nella provincia di Napoli.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Valerio Papadia
L’ingresso dell’ospedale di Boscotrecase
L’ingresso dell’ospedale di Boscotrecase

Dopo sei anni dalla sua chiusura, tra pochi giorni tornerà operativo il Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Anna e Santissima Madonna della Neve di Boscotrecase, nella provincia di Napoli, chiuso nel 2020 durante l'emergenza del Covid-19. Il Pronto Soccorso del nosocomio, come rende noto l'Asl Napoli 3 Sud, competente sul territorio, tornerà operativo a partire dalle ore 14 di giovedì 11 giugno; alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il vicepresidente Mario Casillo.

Da quanto si apprende, la struttura sarà dotata di: 4 posti per i pazienti in codice rosso; 4 posti per quelli in codice giallo; 7 posti per i codici verdi e azzurri; tre barelle per l'attesa; una saletta chirurgica; un ambulatorio ortopedico; un ambulatorio di otorinolaringoiatria; l'area del "codice rosso", dedicata all'assistenza delle donne vittime di violenza; l'area di osservazione breve intensiva, con 5 posti letto, al fine di consentire dimissioni in piena sicurezza; 2 posti letto in stanze separate a pressione negativa per la gestione di eventuali pazienti affetti da malattie infettive.

"La riapertura del pronto soccorso rappresenta un momento storico per la sanità territoriale e restituisce ai cittadini un servizio essenziale, moderno e dotato di tecnologie e spazi organizzati secondo i più avanzati standard assistenziali" ha sottolineato l'Asl Napoli 3 Sud. Il direttore dell'azienda sanitaria, Giuseppe Russo, ha aggiunto: "Con la riapertura del pronto soccorso restituiamo al territorio un presidio fondamentale per la tutela della salute dei cittadini. Si tratta di un investimento importante, che rafforza la rete dell'emergenza-urgenza e garantisce risposte più rapide, efficaci e sicure a una popolazione di oltre 300mila persone".

Immagine
Napoli, migliaia di basoli vesuviani nei depositi, ma per rifare le strade si usa la pietra dell'Etna
Napoli, il marciapiedi di via Mezzocannone rifatto con mattonelle diverse: ora è di due colori
"La Soprintendenza fermi i lavori": protesta dei residenti del centro di Napoli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views