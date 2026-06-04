Riapre il Pronto Soccorso dell’ospedale di Boscotrecase: era stato chiuso durante il Covid nel 2020

Il prossimo 11 giugno, dopo sei anni, tornerà operativo il Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna e Santissima Madonna della Neve di Boscotrecase, nella provincia di Napoli.

L’ingresso dell’ospedale di Boscotrecase

Dopo sei anni dalla sua chiusura, tra pochi giorni tornerà operativo il Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Anna e Santissima Madonna della Neve di Boscotrecase, nella provincia di Napoli, chiuso nel 2020 durante l'emergenza del Covid-19. Il Pronto Soccorso del nosocomio, come rende noto l'Asl Napoli 3 Sud, competente sul territorio, tornerà operativo a partire dalle ore 14 di giovedì 11 giugno; alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il vicepresidente Mario Casillo.

Da quanto si apprende, la struttura sarà dotata di: 4 posti per i pazienti in codice rosso; 4 posti per quelli in codice giallo; 7 posti per i codici verdi e azzurri; tre barelle per l'attesa; una saletta chirurgica; un ambulatorio ortopedico; un ambulatorio di otorinolaringoiatria; l'area del "codice rosso", dedicata all'assistenza delle donne vittime di violenza; l'area di osservazione breve intensiva, con 5 posti letto, al fine di consentire dimissioni in piena sicurezza; 2 posti letto in stanze separate a pressione negativa per la gestione di eventuali pazienti affetti da malattie infettive.

"La riapertura del pronto soccorso rappresenta un momento storico per la sanità territoriale e restituisce ai cittadini un servizio essenziale, moderno e dotato di tecnologie e spazi organizzati secondo i più avanzati standard assistenziali" ha sottolineato l'Asl Napoli 3 Sud. Il direttore dell'azienda sanitaria, Giuseppe Russo, ha aggiunto: "Con la riapertura del pronto soccorso restituiamo al territorio un presidio fondamentale per la tutela della salute dei cittadini. Si tratta di un investimento importante, che rafforza la rete dell'emergenza-urgenza e garantisce risposte più rapide, efficaci e sicure a una popolazione di oltre 300mila persone".