Stanotte gli ultras del Napoli con pietre e mazze fuori l’albergo dei tifosi dell’Eintracht Alta tensione prima dell’incontro di Champions League tra il Napoli e l’Eintracht Francoforte: questa notte, i poliziotti hanno bloccato alcuni tifosi partenopei all’esterno dell’albergo in cui alloggiano i tifosi tedeschi.

A cura di Valerio Papadia

Materiale sequestrato dalla polizia ai tifosi del Napoli

È alta la tensione in vista della partita di Champions League prevista per questa sera allo stadio Maradona tra il Napoli e l'Eintracht Francoforte che vale un pass per i quarti di finale: oggi, centinaia di tifosi giunti ieri sera dalla città tedesca, hanno sfilato in corteo per le strade di Napoli, scortati dalla polizia; durante il corteo si sono registrati momenti di tensione, con i supporter tedeschi che hanno intonato cori contro la squadra azzurra e lanciato bottiglie.

Ma anche i tifosi del Napoli si sono resi protagonisti di momenti di tensione: questa notte, la polizia ha bloccato alcuni supporter azzurri, armati, all'esterno dell'albergo in cui alloggiano i tifosi dell'Eintracht.

Nella fattispecie, circa 150 tifosi azzurri, riconducibili a gruppi della Curva A dello stadio Maradona, molti dei quali con il volto travisato e armati di aste di bandiere, dopo essersi riuniti in piazza Dante si sono mossi verso il Lungomare, dove sorge l'albergo in cui alloggiano i supporter tedeschi.

Il gruppo di tifosi è stato monitorato costantemente dalla Digos: i poliziotti hanno fermato i supporter prima che potessero raggiungere l'hotel. Ancora nella zona dell'albergo, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato, nel corso della notte, altri tifosi napoletani che erano armati di pietre, aste e bottiglie.

E ancora, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, in piazza Dante hanno notato la presenza di circa 100 tifosi del Napoli riconducibili alla Curva B, suddivisi in gruppetti. Alcuni tifosi, per sottrarsi al controllo di polizia, si sono dati alla fuga, abbandonando sul posto cinque aste di bandiere, due fumogeni e un razzo, che sono stati sequestrati dagli agenti. Intanto il Pronto soccorso dell'Ospedale del Mare è già in allerta per il rischio feriti.