video suggerito

Napoli-Parma, agenti si fingono tifosi e prendono spacciatore di droga tra la folla L’operazione di Polizia Locale: gli agenti in borghese hanno sorpreso e denunciato un 20enne napoletano che spacciava a piazzale Tecchio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Agenti di Polizia Locale in borghese si mimetizzano tra i tifosi azzurri, durante Napoli-Parma, e riescono a individuare uno spacciatore tra la folla con migliaia di persone. Un'operazione non semplice quella messa a segno ieri sera, sabato 31 agosto 2024, dalla pattuglia in moto in borghese della Polizia Locale, ma che ha conseguito un importante risultato. Nei guai un 20enne napoletano, già con precedenti specifici. Il ragazzo, sorpreso a piazzale Tecchio, poco distante dallo Stadio Diego Armando Maradona, dove si stava giocando la partita, è stato fermato e denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione in borghese della polizia locale

L'operazione in borghese è scattata attorno alle 20,00, quando stava per iniziare il match di campionato vinto poi dal Napoli, in rimonta in extremis, per 2-1. I caschi bianchi erano impegnati nel controllo del territorio in borghese, quando hanno adocchiato un giovane tra la folla di migliaia di tifosi, assiepati all'esterno dell'impianto sportivo di Fuorigrotta. Il ragazzo si aggirava con fare sospetto nei dintorni dello stadio, tra i tifosi. A quel punto, gli agenti si sono insospettiti e mischiandosi alla folla hanno deciso di seguire il 20enne.

Blitz contro i parcheggiatori abusivi

Quando l'hanno bloccato, gli agenti gli hanno trovato addosso alcune dosi di droga, già preconfezionate, pronte alla vendita. A quel punto, per il 20enne è scattata la denuncia a piede libero. Nel corso dell'operazione, inoltre, sono stati sanzionati e allontanati 8 parcheggiatori abusivi che stavano esercitando la professione illegale all'esterno dello stadio. Sequestrati i proventi dell’attività illecita. Rimossi anche 80 veicoli (30 auto e 50 scooter) in sosta vietata, con l'ausilio dei carroattrezzi.

Nel complesso sono stati contestati 110 verbali per infrazione al Codice della Strada, per mancata copertura assicurativa (sequestrati 2 veicoli e 7 motoveicoli), mancata revisione e sosta vietata. Effettuati ulteriori controlli amministrativi dai quali sono scaturiti 4 sequestri di gadget vari (sciarpe, cappelli).