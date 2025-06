video suggerito

Fa un incidente, si rifiuta di sottoporsi all'alcol test e poi aggredisce i poliziotti: 45enne arrestato L'uomo è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato a Frattamaggiore, nella provincia di Napoli. Una volta nella volante, l'uomo ha continuato a sferrare calci e pugni all'interno dell'auto.

A cura di Valerio Papadia

È stato coinvolto in un incidente, ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test, poi ha aggredito gli agenti: nella serata di ieri, martedì 17 giugno, un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Frattamaggiore, nella provincia di Napoli. Gli agenti del locale commissariato, in seguito a una nota pervenuta alla Centrale Operativa, sono intervenuti in via Massimo Stanzione per la segnalazione di una persona molesta in seguito a un incidente stradale. Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati dagli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi per il sinistro stradale, che hanno riferito che l'uomo, in evidente stato di alterazione, si era rifiutato di sottoporsi agli opportuni test per rilevare la presenza di alcol o droghe nel sangue.

Alla vista dei poliziotti, l'uomo ha iniziato a inveire contro di loro. Gli agenti hanno cercato inutilmente di riportarlo alla calma e convincerlo a sottoporsi ai summenzionati test e così, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, sono riusciti a metterlo in sicurezza all'interno dell'auto di servizio; una volta nella volante, però, il 45enne ha reiterato la sua condotta violenta, sferrando calci e pugni contro i finestrini e contro la paratia divisoria. Pertanto, l'uomo è stato tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.