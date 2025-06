Schiaffi a uno steward durante Salernitana-Sampdoria, arrestato un tifoso salernitano Quattro tifosi fermati dagli agenti della Questura di Salerno, ci sarebbe anche il protagonista dello schiaffo ad uno steward durante il match contro la Samp. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

Quattro tifosi della Salernitana sono stati arrestati questa mattina dal personale della Questura di Salerno, dopo gli incidenti che avevano portato all'interruzione di Salernitana-Sampdoria, match di ritorno valido per i playout di permanenza in Serie B. Incidenti che hanno portato alla sospensione della gara, saldamente in mano agli ospiti per 0-2 e che hanno portato alla sconfitta a tavolino e alla retrocessione della Salernitana.

Tra gli arrestati ci sarebbe anche l'uomo che ha aggredito uno steward durante la gara: le immagini di quella aggressione erano diventate subito virali. Si vede un uomo scavalcare da uno dei settori riservati ai salernitani ed andare verso il campo, tirare uno schiaffo allo steward e quindi scappare di nuovo tra gli spettatori. Immagini riprese dai tantissimi cellulari dei tifosi che invece erano andati allo stadio semplicemente per tifare la propria squadra del cuore, e subito diventate virali in Rete, ricondivise da diverse pagine.

L'uomo è stato fermato quest'oggi dagli agenti della Questura di Salerno assieme ad altre tre persone, ritenute responsabili di lancio di petardi e seggiolini sul terreno di gioco, facendo scattare così la sospensione della gara e la sconfitta a tavolino. Per tutti e quattro i fermati è stato avviato il processo per l'emissione del Daspo. Il giudice sportivo ha anche inflitto due giornate casalinghe a porte chiuse, da scontare nel prossimo campionato, alla Salernitana, che dunque non avrà a disposizione il proprio pubblico nelle prime gare interne della prossima stagione di Serie C, dove i granata sono chiamati alla vittoria per tornare quanto prima in Cadetteria.