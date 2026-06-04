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De Luca: “Cafoneria i fuochi d’artificio non autorizzati”. E vieta la musica all’aperto

Il primo cittadino di Salerno annuncia indagini per “stanare” i responsabili, poi ribadisce di voler “affermare per tutti comportamenti civili”.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Vincenzo De Luca attacca i fuochi d'artificio illegali: dopo gli ultimi fatti avvenuti a Salerno, "determinando problemi di pubblica incolumità per i passanti, per i frequentatori dei bar che affacciano sul marciapiede e per i residenti dei palazzi prospicienti", il neo-sindacato di Salerno alza il tiro. E aggiunge anche che per affermare il principio dei comportamenti civili, "l'attività musicale sarà consentita solo all’interno dei locali entro i limiti di legge rispetto alle emissioni acustiche", e dunque che sarà "vietato l’esercizio di attività musicali amplificate e non, al di fuori dei locali o nelle aree contigue".

"Siamo di fronte a un atto di vera e propria delinquenza che viene segnalato all’autorità giudiziaria perché siano avviate le indagini del caso", ha detto in una nota il primo cittadino di Salerno, da pochi giorni eletto a Palazzo Guerra, tornando a parlare dell'esplosione di fuochi d'artificio in strada, "è una situazione davvero intollerabile, tanto più che innumerevoli segnalazioni e proteste da parte dei residenti sono state inviate in passato alle autorità competenti. Siamo di fronte a fenomeni di irresponsabilità e cafoneria per un verso; per un altro verso ci viene segnalato anche il fatto che l’esplosione di petardi, oltre a cerimonie e compleanni, sarebbe utilizzata per segnalare l’arrivo a Salerno di partite di droga. Gli accertamenti su questi fatti e l’eliminazione radicale di questi fenomeni sono ormai un’esigenza ineludibile. Chiederemo su questo", ha proseguito ancora De Luca, "un incontro con le forze dell’ordine per coordinare le iniziative. Nel frattempo, con l’obiettivo di mettere ordine su tutta questa materia e di affermare per tutti comportamenti civili, si decide che sia vietato l’esercizio di attività musicali amplificate e non, al di fuori dei locali o nelle aree contigue. L’attività musicale sarà consentita solo all’interno dei locali entro i limiti di legge rispetto alle emissioni acustiche. Per quanto riguarda la passeggiata nel sottopiazza della Libertà vi saranno provvedimenti ad hoc", conclude De Luca.

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