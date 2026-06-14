Si fermano in autogrill nel Salernitano ma dimenticano la figlia: bimba di 10 anni soccorsa dalla polizia

L’episodio si è verificato oggi sull’Autostrada A2, nel territorio di Sala Consilina e, per fortuna, ha avuto un epilogo felice grazie all’intervento della polizia.

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Potrebbe sembrare l'incipit del remake, in salsa estiva e nostrana, di "Mamma ho perso l'aereo", invece è quanto accaduto nella mattinata di oggi, domenica 14 giugno, su un autogrill dell'Autostrada A2 del Mediterraneo, dove una famiglia sarda in viaggio ha dimenticato la propria figlia, una bambina di 10 anni, che per fortuna è stata soccorsa dalla polizia. I genitori della piccola, dopo una sosta in un autogrill a Sala Consilina, nella provincia di Salerno, non si sono accorti che la bambina era uscita dall'auto e si sono rimessi in viaggio; soltanto in un secondo momento, hanno notato che la loro figlia non era in macchina e hanno allertato i soccorsi.

Impossibilitati a tornare subito indietro e in preda a momenti di forte preoccupazione, i genitori della bimba hanno contattato gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, fornendogli indicazioni circa l'autogrill sul quale si erano appena fermati. I poliziotti si sono prontamente recati sul posto e, per fortuna, hanno individuato subito la bambina, che nel frattempo era stata notata da alcune persone presenti sull'autogrill, che si erano prontamente prodigate per tranquillizzarla e assisterla.

Nel frattempo, i genitori, dopo aver preso il primo svincolo, sono riusciti a tornare indietro e a raggiungere nuovamente l'autogrill incriminato, dove gli agenti della Polizia Stradale gli hanno riaffidato la bambina, comprensibilmente spaventata ma in buona salute grazie all'intervento combinato dei passanti e degli agenti.