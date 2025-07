Tragica fuga dopo una rapina: 30enne trovato morto in un canale, fermato complice 17enne

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un 17enne fermato, un 30enne morto: è il bilancio finale dopo la fuga, attraverso un canale fluviale, di due persone in seguito ad una rapina ad un distributore di benzina a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Il 17enne è stato raggiunto oggi dai carabinieri, poche ore dopo il ritrovamento del corpo privo di vita del 30enne, finito in un punto del canale dal fondale insidioso e particolarmente ricco di vegetazione. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'intera vicenda ed accertare cause e responsabilità.

Secondo quanto ricostruito finora, i due avrebbero rapinato un distributore di benzina a Giugliano in Campania, nell'hinterland napoletano, per poi darsi alla fuga nelle campagne circostanti. Il corpo del 30enne è stato trovato questo pomeriggio in un tratto di un canale fluviale dove la vegetazione era particolarmente intensa ed il fondale insidioso: per recuperare il corpo, sono intervenuti anche gli uomini del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco e di unità cinofile. L'uomo è risultato essere già ai domiciliari per un'altra rapina. Il 17enne è stato invece raggiunto quest'oggi da un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, in quanto gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, ricettazione ed omissione di soccorso. Portato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, è ora in attesa di convalida. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri attraverso un’intensa e serrata analisi dei sistemi di videosorveglianza, rilievi tecnici e l’ascolto di numerosi testimoni.