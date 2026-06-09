Tre rapine compiute e altre due tentate in 48 ore: fermati tre giovani nel Napoletano

Arrestati dai carabinieri due giovani di venti e uno di venticinque anni: tre colpi riusciti e due tentati in 48 ore tra il 24 ed il 25 aprile scorsi.

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Tre colpi riusciti, altri due solo tentati, il tutto in appena 48 ore: e i responsabili sarebbero tre ragazzi tra i 20 e i 25 anni, arrestati oggi dai carabinieri di Varcaturo. I tre sarebbero i responsabili dell'ondata di rapine che erano avvenute tra il 24 ed il 25 aprile scorsi, ai danni dei titolari di attività commerciali poste nella zona compresa tra Giugliano in Campania, Pozzuoli e Quarto Flegreo. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, ha portato questa mattina ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale. Le accuse sono di rapina, aggravata dall'avere agito travisati e dalla commissione con uso di armi e porto abusivo di arma.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che nel corso delle indagini si sono avvalsi anche delle telecamere di videosorveglianza dei locali commerciali, nonché di perquisizioni personali e domiciliari oltre alle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, i tre avevano agito sempre con il medesimo modus operandi: si presentavano con volto travisato da passamontagna e armati di coltello intimando di farsi consegnare gli incassi. Nei tre colpi riusciti, il bottino portato via ammontava a circa duemila euro. Il tutto, sia le rapine riuscite sia quelle non portate a termine, erano avvenute nel giro di 48 ore, altra circostanza che ha permesso agli inquirenti di ipotizzare che i tre fossero sempre gli stessi. Questa mattina, oltre all'arresto dei tre giovani, due di venti ed uno di venticinque anni, sono state sequestrate anche automobili, armi e indumenti utilizzati nel corso delle rapine e delle tentate rapine.