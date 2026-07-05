Aeroporto di Napoli riaperto dopo oltre tre ore: Capodichino chiuso per un Canadair in avaria
Sono terminati in serata i pesanti disagi all'aeroporto di Napoli Capodichino, rimasto chiuso oggi 5 luglio per oltre tre ore a causa di un incidente in pista. Lo scalo era stato bloccato intorno alle 17.20 per un Canadair in avaria. La riapertura è avvenuta intorno alle 20.50, quando un volo Ryanair proveniente da Londra è stato il primo ad atterrare sulla pista nuovamente operativa.
«Pista 06/24 chiusa a causa di un aeromobile antincendio fermo sulla pista con il carrello principale danneggiato», si leggeva nel NOTAM, la comunicazione operativa dell'aeroporto. Non è ancora chiaro se il velivolo antincendio, proveniente da Lamezia Terme, abbia avuto un problema durante le fasi di decollo o di atterraggio oppure se si sia trattato di un guasto tecnico. Nel frattempo sono state effettuate le verifiche necessarie per accertare l'assenza di danni alla pista e consentirne la riapertura. Sulla Campania, nelle stesse ore, erano in azione numerosi Canadair ed elicotteri antincendio impegnati nello spegnimento dei roghi divampati nel Casertano e in altre zone della regione.
Ritardi, cancellazioni e voli dirottati
La chiusura dell'unica pista dell'aeroporto di Napoli-Capodichino (codici NAP e LIRN) ha provocato pesanti ripercussioni sull'operatività dello scalo. Decolli e atterraggi hanno accumulato ritardi anche superiori a un'ora e mezza, mentre alcuni voli – tra cui quelli diretti a Vienna e Stoccarda – sono stati cancellati. Numerosi altri collegamenti hanno subito ritardi o sono stati dirottati su altri aeroporti, con centinaia di passeggeri rimasti in attesa per diverse ore prima della riapertura dello scalo.
- FR3561 da Bergamo dirottato su Salerno
- V71789 da Zante dirottato su Salerno
- ITL201 da Ibiza dirottato su Salerno
- FR1310 da Charleroi dirottato su Bari
- FR4046 da Cracovia dirottato su Bari
- U27821 da Amsterdam dirottato su Roma Fiumicino
- AF1378 da Parigi CDG dirottato su Roma Fiumicino
- TP884 da Lisbona dirottato su Roma Fiumicino
- FR1474 da Londra Stansted dirottato su Roma Fiumicino
- U24949 da Parigi Orly dirottato su Roma Fiumicino
- LX1714 da Zurigo dirottato su Roma Fiumicino
- LH336 da Francoforte dirottato su Roma Fiumicino
- LS411 da Leeds dirottato su Roma Fiumicino
- FR4319 da Catania annullato
- OS575 da Vienna annullato
- EW2860 da Stoccarda annullato