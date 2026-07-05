Aeroporto di Napoli riaperto dopo oltre tre ore: Capodichino chiuso per un Canadair in avaria

Capodichino ha riaperto dopo oltre tre ore di stop per un Canadair in avaria sulla pista. Ritardi, voli cancellati e numerosi dirottamenti hanno coinvolto centinaia di passeggeri.

L’aeroporto di Napoli Capodichino visto dall’alto

Sono terminati in serata i pesanti disagi all'aeroporto di Napoli Capodichino, rimasto chiuso oggi 5 luglio per oltre tre ore a causa di un incidente in pista. Lo scalo era stato bloccato intorno alle 17.20 per un Canadair in avaria. La riapertura è avvenuta intorno alle 20.50, quando un volo Ryanair proveniente da Londra è stato il primo ad atterrare sulla pista nuovamente operativa.

«Pista 06/24 chiusa a causa di un aeromobile antincendio fermo sulla pista con il carrello principale danneggiato», si leggeva nel NOTAM, la comunicazione operativa dell'aeroporto. Non è ancora chiaro se il velivolo antincendio, proveniente da Lamezia Terme, abbia avuto un problema durante le fasi di decollo o di atterraggio oppure se si sia trattato di un guasto tecnico. Nel frattempo sono state effettuate le verifiche necessarie per accertare l'assenza di danni alla pista e consentirne la riapertura. Sulla Campania, nelle stesse ore, erano in azione numerosi Canadair ed elicotteri antincendio impegnati nello spegnimento dei roghi divampati nel Casertano e in altre zone della regione.

Ritardi, cancellazioni e voli dirottati

La chiusura dell'unica pista dell'aeroporto di Napoli-Capodichino (codici NAP e LIRN) ha provocato pesanti ripercussioni sull'operatività dello scalo. Decolli e atterraggi hanno accumulato ritardi anche superiori a un'ora e mezza, mentre alcuni voli – tra cui quelli diretti a Vienna e Stoccarda – sono stati cancellati. Numerosi altri collegamenti hanno subito ritardi o sono stati dirottati su altri aeroporti, con centinaia di passeggeri rimasti in attesa per diverse ore prima della riapertura dello scalo.