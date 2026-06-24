Spara contro tre persone dopo una lite a Napoli: fermato il presunto responsabile

L’uomo deve rispondere di tentato triplice omicidio: si trova ora in carcere a Poggioreale. Vittime e aggressore hanno tutti precedenti specifici.

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Avrebbe aperto il fuoco contro tre persone al termine di una lite: per lui è scattato così il fermo per triplice tentato omicidio. La vicenda risale allo scorso 16 giugno, quando in via Vigliena, nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio, si è verificata la sparatoria. Le tre vittime erano rimaste ferite, mentre l'autore si era reso irreperibile: le indagini della Polizia di Stato ha fatto sì che in pochi giorni venisse però rintracciato il presunto responsabile: si tratterebbe di una persona, già gravata da precedenti di polizia, che questa mattina è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

L'uomo è stato quindi portato presso la Casa Circondariale di Poggioreale “Giuseppe Salvia”, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente. Dovrà rispondere di triplice tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, le tre vittime sono un uomo e due suoi figli, tutti con precedenti di polizia e raggiunti da proiettili alle gambe. Le condizioni dei tre non erano state considerate preoccupanti, ed era stato escluso il pericolo di vita. Il padre, classe 1967, era stato portato all'Ospedale del Mare con una ferita alla gamba sinistra; uno dei figli raggiunto dai proiettili, classe 1991, era stato invece portato al Pellegrini, colpito alla gamba destra; il secondo figlio colpito, classe 1992, era invece stato portato all'ospedale Cardarelli, ferito alla gamba destra. Sul luogo del ferimento, in zona Vigliena, erano intervenute le pattuglie della Squadra Mobile e dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. Inizialmente si era ipotizzato un agguato, poi col passare del tempo le indagini hanno portato ad un altro scenario, quello della lite sfociata poi in sparatoria.