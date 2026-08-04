Diventano genitori dopo tre figli persi in 13 anni: il piccolo è nato ad Agropoli

Una coppia salernitana è riuscita ad avere un figlio dopo ben tre decessi avvenuti negli scorsi anni: a seguire la gravidanza il dottor Mario Polichetti.

Imagine di repertorio

Avevano perso tre figli in tredici anni, ma finalmente sono riusciti a diventare genitori qualche giorno fa, all'Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli, nel Salernitano. Protagonisti di questa vicenda una coppia del posto con un passato particolarmente doloroso: un primo figlio deceduto 13 anni fa alla 35esima settimana di gravidanza, in utero; poi due anni fa, due gemelli persi alla 32esima settimana di gestazione. Il 9 luglio scorso, finalmente, la nascita del loro primo figlio. A seguire la gravidanza ad altissimo rischio è stato il dottor Mario Polichetti.

"Ogni nascita porta con sé una carica di emozione unica, ma la venuta al mondo di Andrea rappresenta qualcosa di straordinario", ha spiegato il medico salernitano, "Accompagnare i due genitori in questo percorso ad altissimo rischio fino al lieto fine è stato un dovere professionale e un privilegio umano enorme". La nascita è avvenuta senza problemi all'Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli, nel Salernitano. Dopo le formalità di rito, mamma e figlio sono tornati a casa, dove ad attenderli c'era il papà. Per loro l'inizio di una nuova vita da genitori, dopo la disperazione provata negli anni passati.