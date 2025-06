Scontro tra tre auto sull’A3 Napoli-Salerno: 2 feriti e traffico impazzito a Nocera Inferiore

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro tra tre auto sulla autostrada A3 Napoli-Salerno. Una delle vetture finisce sul guard rail e resta in bilico. Due persone ferite, che sono state trasportate in ospedale. Sul posto arrivano le ambulanze del 118 e la polizia stradale. Il violento incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 14 giugno, all'altezza dello svincolo di Nocera Inferiore, in direzione Salerno. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente avrebbe coinvolto prima due auto e poi una terza.

Scontro tra tre auto sull'A3: lunghe code

Nel primo tamponamento, lo scontro ha spinto una delle vetture violentemente verso il guard rail. L'auto è rimasta incastrata in bilico sopra. Successivamente, sarebbe arrivata una terza auto che si sarebbe scontrata con le prime due, ma in maniera più lieve. I due feriti sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale Umberto I. Ma non sarebbero gravi.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Il personale sanitario del 118, giunto con l'ambulanza, ha prestato le prime cure mediche ai feriti, prima di trasferirli presso il pronto soccorso ospedaliero per eventuali ulteriori accertamenti. A causa dell'incidente, la strada è stata chiusa al traffico. Sull'A3 si sono formate lunghe code di auto. Grossi disagi alla circolazione anche nelle zone circostanti. La polizia stradale, intanto, indaga su quanto avvenuto. Sono stati eseguiti i rilievi e sono state raccolte le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.