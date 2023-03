Scontri Eintracht a Napoli, arrestati 7 tifosi napoletani per assalti Lungomare e piazza del Gesù Arrestati 7 tifosi del Napoli per gli scontri sul Lungomare e in piazza del Gesù con gli ultras dell’Eintracht di Francoforte.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arrestati 7 tifosi del Napoli per gli scontri sul Lungomare e in piazza del Gesù con gli ultras dell'Eintracht di Francoforte e le forze dell'ordine. I sette supporter azzurri sono finiti in manette questa notte. Secondo le forze dell'ordine, che li hanno identificati, sarebbero responsabili delle violenze avvenute ieri con le forze dell'ordine prima e dopo la gara di Champions League tra il Napoli e l'Eintracht.

Quattro arresti per gli scontri del Lungomare

Si tratterebbe solo della prima tranche di possibili provvedimenti della magistratura. Altre misure potrebbero arrivare nelle prossime ore. Dei 7 arresti, quattro, dei quali uno in flagranza di reato, sono stati notificati per gli scontri verificatisi stanotte sul lungomare di Napoli e nella zona del Borgo Santa Lucia, nei pressi dell'Hotel Continental di via Partenope, dove alloggiavano i tifosi dell'Eintracht.

Tre arresti per i tafferugli in piazza del Gesù

Altri tre arresti, in differita, sono stati notificati, invece, per gli scontri avvenuti nel pomeriggio in piazza del Gesù. Sono ingenti finora i danni arrecati alla città di Napoli per il corteo degli ultras tedeschi che ha attraversato la città. Un conducente di bus Anm che trasportava i tifosi dell'Entracht è rimasto ferito all'occhio dalle schegge di un finestrino andato in frantumi dopo essere stato colpito probabilmente da un sasso. Un poliziotto è rimasto ferito a piazza del Gesù, un carabiniere ferito sul Lungomare. Decine di uomini delle forze dell'ordine contusi.

Danneggiati bus, auto e campane rifuti

Per quanto riguarda i danni alle cose, si contano già 7 autobus dell'Anm danneggiati, con finestrini esplosi a causa delle sassaiole, auto private distrutte, mezzi della Polizia di Stato dati alle fiamme. Saracinesche e vetrine dei negozi danneggiati, campane e bidoni dell'immondizia di proprietà dell'Asìa danneggiati. Il Governo italiano ha chiesto i danni alla Germania. In mattinata è previsto un tavolo straordinario del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza per fare il punto della situazione.