Incendia lo scooter del fratello e distrugge altri tre veicoli: "Avevamo litigato" Un 46enne è stato arrestato in piazza Mercato, a Napoli: ha bruciato lo scooter del fratello e ha inveito contro il familiare, è stato bloccato dai poliziotti dopo una colluttazione.

A cura di Nico Falco

Aveva litigato col fratello e per ritorsione gli aveva incendiato lo scooter, ma le fiamme si erano estese anche ad altri veicoli parcheggiati. E, quando i poliziotti sono intervenuti, ha iniziato a inveire contro il familiare, anche lui presente, e per bloccarlo è stata necessaria una colluttazione. Storia che arriva da piazza Mercato, nel pieno centro di Napoli, e che si chiude con un arresto: in manette un 46enne napoletano, accusati di incendio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno raggiunto la piazza su segnalazione della centrale operativa relativa ad un motoveicolo in fiamme. Una volta sul posto hanno trovato una squadra dei Vigili del Fuoco che stava spegnendo l'incendio, che nel frattempo si era anche esteso: oltre a distruggere lo scooter che era stato dato alle fiamme all'inizio, aveva raggiunto anche altri due motocicli e un'automobile parcheggiati in strada.

Il responsabile, reo confesso, era lì ad un passo. Il 46enne si è avvicinato ai poliziotti e ha spiegato: quello era lo scooter del fratello ed era stato lui ad appiccare le fiamme perché avevano avuto un litigio nato da futili motivi. In quei momenti l'uomo ha iniziato ad inveire contro l'altro, anche lui presente, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione e arrestato.