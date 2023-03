Scontri Eintracht a Napoli, sul Lungomare trovati petardi inesplosi e cocci di vetro Trovati in via Chiatamone grossi petardi inesplosi e cocci di bottiglia. Le ultime partenze in bus dei tifosi tedeschi questa mattina dagli hotel del Lungomare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Scontri sul Lungomare di Napoli nella notte con i tifosi dell'Eintracht. Le tensioni sono proseguite anche dopo la partita di Champions League, vinta dal club azzurro per 3-0. Alcuni ultras tedeschi ieri sera hanno provato ad evadere dall'Hotel Continental dove erano stati scortati dalle forze dell'ordine, uscendo dalle finestre sul retro, per scontrarsi con i tifosi del Napoli, ma sono stati respinti dalle forze dell'ordine. Ma si sono registrate comunque tensioni. Stamattina le strade del Lungomare e del quartiere Santa Lucia erano lastricate di cocci di vetro. A terra, in via Chiatamone, ritrovati anche grossi petardi inesplosi.

Poliziotti feriti, schegge nell'occhio a autista bus

Negli scontri sul Lungomare del post-partita è stato ferito anche un poliziotto. Pesante anche il bilancio dei feriti degli scontri al centro storico di ieri pomeriggio, con un autista di bus Anm colpito all'occhio da schegge di vetro per un finestrino esploso e trasportato all'Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca, un poliziotto ferito in ospedale e una decina di poliziotti contusi.

Ieri sera, invece, sono state ritrovate tre bottiglie di birra modificate in molotov, pronte per esplodere. Il trasferimento dei tifosi tedeschi per il rientro in Germania, dopo gli scontri a Napoli di ieri, è proseguito per tutta la notte. Stamattina le ultime partenze in bus dagli hotel sul Lungomare. I supporter dell'Eintracht vengono fatti salire a bordo dei pullman che li trasporteranno verso Salerno, Roma e l'aeroporto di Capodichino per poi raggiungere le loro rispettive destinazioni.

L'Italia ha chiesto i danni alla Germania

Il Governo italiano ha chiesto i danni per quanto avvenuto a Napoli alla Germania. Questa mattina, intanto, è stato convocato un tavolo straordinario del Comitato ordine Pubblico e sicurezza in Prefettura a Napoli, per fare il punto della situazione e per la conta dei danni. Ieri sono rimasti danneggiati negli scontri 7 bus dell'Anm e diverse auto delle forze dell'ordine sono state danneggiate o date alle fiamme. Si registrano danni anche alle auto private che erano in sosta lungo le strade attraversate dall'orda dei tifosi.