Scontri Napoli-Eintracht, tifosi e poliziotti feriti: “sparita” una pistola, poi ritrovata Poliziotti contusi, tifosi tedeschi accoltellati, perfino una pistola “sparita” e poi riapparsa: è il bilancio provvisorio degli scontri ultras di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Diversi tifosi contusi, un poliziotto al pronto soccorso, diversi agenti rimasti contusi due tifosi tedeschi accoltellati, una pistola d'ordinanza "sparita" e poi riapparsa fortunatamente poco dopo, oltre ad una lunga scia di devastazione che ha causato danni a privati cittadini, agli esercizi commerciali ed all'ambiente urbano di Napoli. La sensazione però è che prima di domani non si potrà parlare di un bilancio definitivo, se non altro fino a quando non saranno refertati tutti gli ultras finiti al pronto soccorso.

Riferisce l'emittente Canal Plus che almeno due tifosi dell'Eintracht Francoforte sarebbero stati accoltellati, mentre a fare le spese del pomeriggio di follia partenopeo c'è stato anche Grégory Sertic, ex calciatore di Bordeaux e Marsiglia, oggi collaboratore proprio dell'emittente francese. "Pensavano fossi tedesco", ha spiegato: e così si è ritrovato coinvolto in un tafferuglio all'esterno dello stadio tra tifosi napoletani e tedeschi.

Diversi i contusi tra le forze dell'ordine: un poliziotto è finito in pronto soccorso, ma le sue condizioni non sono giudicate gravi. Nei tafferugli, "sparita" anche una pistola d'ordinanza, ritrovata poco dopo e messa in sicurezza dalle forze dell'ordine. Nelle prossime ore è probabile che il bilancio sia destinato a salire, con l'arrivo nei nosocomi degli ultras di entrambi le parti che hanno riportato le ferite più gravi. Colpito infine anche un autista dell'Anm: l'uomo,ferito dalle schegge di vetro di un parabrezza andato in frantumi e che lo hanno colpito ad un occhio, è stato così trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Anche in questo caso, le condizioni non sarebbero gravi.