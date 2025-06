video suggerito

Angoscia a Vico Equense, bimbo sparito dal parco giochi, ritrovato dai carabinieri: voleva andare a casa dal papà Spavento, panico ma fortunatamente lieto fine per la scomparsa di un bimbo in Costiera. È stato grazie ai carabinieri che è stato individuato in una stradina di Vico Equense.

A cura di Redazione Napoli

La mezz'ora più lunga della vita di una mamma, quella in cui cerca suo figlio piccolo, che nel tempo di un nanosecondo è sfuggito allo sguardo sempre vigile della donna ed è sparito. Vico Equense venerdì pomeriggio ha vissuto momenti di tensione. Parco giochi, centro storico della perla della Costiera: bambino di sei anni si allontana dalla madre mentre gioca. La donna, in evidente difficoltà, ha tentato di contattare il 112 senza riuscire a spiegarsi con chiarezza, tanta era l'ansia e lo stato di shock. È stato il personale del vicino ospedale cittadino, dove la madre si è recata in cerca di aiuto, a segnalare l’accaduto ai carabinieri. Subito sono state attivate le pattuglie della compagnia locale, con il supporto della Polizia locale.

Decisiva si è rivelata la scelta del comandante della locale stazione dei carabinieri di tirare un momento il fiato, tentare di far calmare la donna e ripercorrere, insieme a lei, il tragitto effettuato per arrivare al parco. Dopo circa mezz’ora, il piccolo di 6 anni è stato ritrovato in una strada laterale: si era diretto verso quella che pensava fosse la casa del padre. Il bimbo, in buone condizioni, è stato affidato alla madre. Nessuna conseguenza, solo un grande spavento che ha coinvolto l'intera cittadina, ovviamente felice della conclusione con «lieto fine» della vicenda.