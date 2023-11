Il video della guerriglia tra gli ultrà del Milan e del Paris Saint Germain: accoltellato un tifoso Nella serata di ieri, lunedì 6 novembre, alcuni tifosi del Milan e del Paris Saint Germain si sono scontrati sui Navigli. Un tifoso è stato accoltellato e trasferito in codice rosso all’ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Alcuni frame dei video condivisi sui social (Fonte: TikTok)

Nella serata di ieri, lunedì 6 novembre, si sono verificati alcuni scontri a Milano tra i tifosi del Milan e quelli del Pari Saint Germain. Nella serata di oggi, martedì 7 novembre, ci sarà la partita di Champions League dove le due squadre si affronteranno. E prima del match di ieri gli ultrà hanno dato vita a una guerriglia che ha portato a diversi feriti, di cui uno in gravi condizioni. Sulla base di quanto si legge dal portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), un uomo di 34 anni è stato portato all'ospedale Policlinico di Milano in codice rosso.

Un uomo di 34 anni è stato portato in pronto soccorso

L'intervento è avvenuto alle 00.08 in Ripa di Porta Ticinese al civico 19. I medici e i paramedici del 118 sono arrivati con un'ambulanza: il 34enne sarebbe stato accoltellato. Considerate le sue condizioni è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso: non è chiaro se si in pericolo di vita. Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Milano che dovranno svolgere i rilievi per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile.

Solo un tifoso portato in Questura per accertamenti

Le orze dell'ordine dovranno, inoltre, risalire alle persone che hanno scatenato il panico. Al momento solo una persona è stata portata in Questura. Nei video che circolano sui social network, si vedono decine di persone incappucciate che lanciano qualsiasi oggetto. Tra petardi e fumogeni, i Navigli sono state preda di queste scene terribili. Diversi i clienti che sono scappati terrorizzati dai locali che si trovano in Darsena.