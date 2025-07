video suggerito

Killer francese arrestato alla stazione Centrale di Milano: era ricercato per l'omicidio di mamma e fratello Durante un controllo, la Polizia Ferroviaria della stazione Centrale di Milano ha riconosciuto e arrestato un 31enne francese ricercato a livello internazionale. Su di lui pende l'accusa di duplice omicidio per l'uccisione della mamma e del fratello ad Argenteuil il 22 giugno.

Foto da LaPresse

Mercoledì mattina alcuni agenti della Polizia Ferroviaria in servizio alla stazione Centrale di Milano hanno riconosciuto e arrestato un uomo di 31 anni di origine francese, ricercato a livello internazionale con l'accusa di aver ucciso la mamma e il fratello ad Argenteuil, in Francia, lo scorso 22 giugno. L'uomo, che si trovava a Milano sotto falso nome, è stato arrestato, portato nel carcere di San Vittore e messo a disposizione della corte di Appello di Milano.

Tutto è successo nella prima mattinata di mercoledì 2 luglio, quando durante un servizio di vigilanza fuori dalla stazione i poliziotti hanno notato un uomo riverso a terra in piazza Duca d'Aosta. Gli agenti si sono avvicinati e hanno notato la somiglianza con un soggetto ricercato per duplice omicidio in Francia, di cui recentemente erano stati diramati avvisi di ricerca.

I poliziotti hanno quindi approfondito i controlli e il 31enne ha mostrato loro una tessera rilasciata da un istituto di assistenza ai bisognosi che riportava generalità false. Non convinti dai dati riportati sulla carta, gli agenti hanno portato il sospettato in ufficio e lo hanno sottoposto a un ulteriore controllo in Afis, il database del casellario delle identità. Dagli approfondimenti è emersa una corrispondenza delle impronte digitali con quelle del ricercato.

La coincidenza è stata confermata anche dagli accertamenti dattiloscopici della Polizia Scientifica. Sul 31enne pendeva un mandato di cattura europeo per il reato di duplice omicidio della madre e del fratello commessi ad Argenteuil, in Francia, il 22 giugno 2025.