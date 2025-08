Aereo fermato sulla pista di decollo a Malpensa, a bordo c’era un terrorista francese: arrestato

Un cittadino francese ricercato per terrorismo di matrice jihadista è stato arrestato nei giorni scorsi mentre si trovava a bordo di un aereo in partenza per il Bahrein dall’aeroporto di Milano Malpensa. Il velivolo, che si trovava in fase di rullaggio sulla pista, è stato fermato poco prima del decollo.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Malpensa e quella di Varese hanno arrestato un 24enne francese ricercato con un mandato di arresto europeo per reati legati al terrorismo di matrice jihadista. Gli agenti l'hanno bloccato mentre si trovava su un aereo diretto in Bahrein già in fase di rullaggio sulla pista di decollo. Il volo è stato fatto tornare nella piazzola di sosta e il ragazzo, una volta sceso, è stato arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio in attesa di essere consegnato alle autorità francesi.

Il 24enne era ricercato in Francia, dove era detenuto per motivi legati al terrorismo, ma risultava essersi sottratto all'obbligo di firma. Su di lui pendeva quindi un mandato di arresto europeo. Il ragazzo è stato segnalato in partenza dallo scalo di Malpensa, a bordo di un volo non ben specificato. Attraverso i sitemi informatici disponibili, gli agenti della Polizia di Frontiera Aerea di Malpensa hanno visto che il 24enne si era imbarcato su un volo diretto in Bahrein che sarebbe decollato da lì a poco.

La Polizia, in accordo con l'Ente di gestione aeroportuale, ha bloccato l'aereo in partenza e l'ha fatto tornare nella piazzola di sosta. Il ragazzo è stato fatto scendere e portato negli uffici della Polizia per gli accertamenti del caso. Gli agenti l'hanno trovato in possesso della chiave dell'auto con cui era arrivato in aeroporto, parcheggiata in una zona vicina all'area partenze. L'auto è stata rintracciata e ispezionata.

I poliziotti e il personale della Digos, insieme a quello della Questura di Varese, hanno arrestato il 24enne a fini estradizionali e in esecuzione del mandato europeo emesso dalle autorità francesi. Il 24enne è stato portato nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano.