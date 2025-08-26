Segue una ragazza per due mesi e si apposta sotto casa sua: 20enne arrestato per stalking

La polizia di Stato di Varese ha arrestato un 20enne per atti persecutori. Il giovane era stato denunciato da una 23enne perché l’avrebbe pedinata per circa due mesi, appostandosi fuori dal suo luogo di lavoro e anche sotto casa.

(foto di repertorio)

Un 20enne è stato arrestato lo scorso sabato 23 agosto a Varese per atti persecutori nei confronti di una ragazza di 23 anni. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo l'avrebbe seguita per circa due mesi, arrivando a fare appostamenti davanti al suo luogo di lavoro e, infine, anche sotto casa. La polizia di Stato lo ha arrestato in flagranza differita. Il 20enne si trova ora in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La 23enne, dipendente di un negozio di Varese, si era presentata in Questura per sporgere denuncia giovedì 21 agosto. La ragazza aveva spiegato ai poliziotti che ormai da due mesi uno sconosciuto la stava seguendo. A volte se lo ritrovava sul luogo di lavoro e sembrava deciso a non rassegnarsi. Quel giorno, poi, si sarebbe presentato sotto casa sua. Così, impaurita, la 23enne aveva deciso di denunciare.

L'arresto, però, è scattato due giorni più tardi, sabato 23 agosto. Esasperata per l'ennesimo pedinamento, la 23enne ha chiamato il numero unico per le emergenze 112 e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I poliziotti della Volante si sono messi sulle tracce del giovane, rintracciandolo nei pressi di una fermata dell’autobus a circa cento metri di distanza dal luogo di lavoro della ragazza.

Portato in Questura, l'uomo è stato identificato e fotosegnalato: si tratta di un 20enne di origine nordafricana. Analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza comunale, gli agenti hanno accertato la sua presenza all'esterno del negozio in cui lavora la 23enne che lo ha denunciato. Così, il giovane è stato arrestato in flagranza differita per atti persecutori e condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.