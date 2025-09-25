milano
video suggerito
video suggerito

Vigilante di un supermercato di Brescia aggredito con calci e pugni: fermato un 23enne, stava lasciando l’Italia

Un 23enne è stato a Ventimiglia (Imperia) e tradotto nel carcere di Brescia. Secondo gli investigatori, sarebbe uno dei responsabili dell’aggressione avvenuta lo scorso 19 settembre ai danni di un addetto alla sicurezza di un supermercato bresciano.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Enrico Spaccini
0 CONDIVISIONI
Immagine

È stato arrestato uno dei due presunti responsabili dell'aggressione avvenuta lo scorso 19 settembre all'esterno di un supermercato di via Porcellaga a Brescia ai danni di una guardia giurata. Si tratta del 23enne che era già stato identificato dalla polizia, ma che sin da subito si era reso irreperibile. Il giovane è stato fermato a Ventimiglia (in provincia di Imperia). Secondo gli investigatori, stava per attraversare il confine nazionale con la Francia.

Le indagini da parte degli agenti della squadra Mobile di Brescia sono ancora in corso. Stando a quanto ricostruito finora, lo scorso 19 settembre l'addetto alla sicurezza del supermercato Pam di via Porcellaga, nel centro di Brescia, era stato aggredito da due giovani con calci, pugni e con un bastone di legno e una spranga di ferro. Poco prima il vigilante aveva notato i due aggirarsi tra gli scaffali e prendere merce e uscire senza pagarla, così aveva deciso di intervenire.

Dopo l'aggressione, i due giovani se n'erano andati lasciando il 44enne a terra privo di sensi, con gli altri clienti che allertavano le forze dell'ordine. Gli investigatori avevano subito identificato uno dei due aggressori che, però, si era reso irreperibile. Si tratta di un 23enne di origine tunisina, senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti e titolare dello status di protezione internazionale.

Leggi anche
Scaraventano da un tram a Milano un uomo ipovedente, lo picchiano e lo rapinano: arrestati 2 uomini

Con la collaborazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza e del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, il 23enne è stato individuato al confine con la Francia in località Ponte San Ludovico. Il giovane stava per abbandonare il Paese. Gli agenti lo hanno scortato fino a Brescia, dopodiché è stato tradotto in Questura e infine al carcere Nerio Fischione. Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha già annunciato di aver chiesto alla Commissione territoriale per i rifugiati la revoca dello status di protezione internazionale così da poter avviare l'espulsione dal territorio nazionale al termine dell'iter giudiziario e dell'eventuale pena.

Attualità
Brescia
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Un uomo ha perso 1000 euro in una notte: dentro una sala slot di Milano che doveva essere chiusa
Perché le slot machine e le vlt devono chiudere dopo le 23
I dati sulla dipendenza dal gioco in Italia e in Lombardia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views