Colpiscono un ragazzo con un sasso e provano a rubargli la collana d’argento: arrestati due 20enni

Un 22enne e un 21enne sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Brescia lo scorso mercoledì 27 agosto per tentata rapina e porto abusivo di strumenti atti a offendere. I due avrebbero aggredito in pieno centro città un loro coetaneo colpendolo con un grosso sasso e con pugni al volto, cercando di rubargli la collanina d'argento che portava al collo. La vittima è riuscita a scappare e, poco dopo, i due sono stati fermati. Entrambi si trovano ora detenuti nel carcere di Canton Mombello in attesa dell'udienza di convalida.

La polizia di Stato bresciana ha, poi, fermato un 22enne e un 21enne, entrambi bresciani e con precedenti penali. Durante la perquisizione, gli agenti gli avrebbero trovato addosso una forbice appuntita e il sasso che, secondo l'accusa, avrebbero usato per colpire la loro vittima. I due sono stati, quindi, condotti in Questura, dove il ragazzo che ha subito il tentativo di rapina li ha riconosciuti come i suoi aggressori. Così, dopo le formalità di rito, i due sono stati condotti nel carcere di Canton Monbello per tentata rapina e porto abusivo di strumenti atti a offendere. Inoltre, il questore Paolo Sartori ha disposto per il 21enne il foglio di via con divieto di ritorno a Brescia per 4 anni e al 22enne ha notificato un avviso orale di pubblica sicurezza.