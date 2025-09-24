Scaraventano da un tram a Milano un uomo ipovedente, lo picchiano e lo rapinano: arrestati 2 uomini

Due cittadini sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un 55enne italiano con disabilità visiva. Mentre uno dei due stava aggredendo l’uomo, l’altro si è impossessato di due borse contenenti apparecchi e dispositivi dal valore di 2mila euro utili come ausilio all’ipovedenza.

Due cittadini di 29 e 42 anni, sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere con l'accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un 55enne italiano ipovedente. La misura è stata eseguita dalla Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, che ha coordinato le indagini.

Nel pomeriggio del 12 agosto, a bordo del tram 15, presso la fermata ATM "Missaglia – Feraboli" di via dei Missaglia, un uomo 55enne con disabilità visiva è stato ripetutamente colpito al volto, per poi essere scaraventato fuori dal bus e preso a calci e pugni da una coppia di cittadini. Mentre uno dei due stava aggredendo l'uomo, l'altro si è impossessato di due borse contenenti apparecchi e dispositivi dal valore di 2mila euro utili al 55enne come ausilio all'ipovedenza. Successivamente si sono dati alla fuga.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno immediatamente trasportato la vittima all'ospedale Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. L'uomo, preso in carico in codice arancione, presentava diversi ematomi su viso, sulle labbra e sul petto, oltre che escoriazioni su entrambi i gomiti. La sua maglietta inoltre era tutta strappata. Il 55enne è stato poi dimesso dall'ospedale con prognosi di sette giorni.

I poliziotti della Squadra Mobile milanese sono riusciti a risalire all'identità dei cittadini pluripregiugicati: ai due, è stato notificato il provvedimento restrittivo l'11 settembre presso la Casa Circondariale "Francesco di Cataldo" di Milano, dov'erano già detenuti per altre ragioni. I due infatti erano già stati arrestati a Ferragosto per resistenza a pubblico ufficiale: a seguito di una fuga a bordo di uno scooter rubato per sfuggire a un controllo, avevano aggredito violentemente gli agenti delle Volanti.