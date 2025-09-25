Aggrediscono un uomo alla stazione e gli strappano la collana d’oro, arrestati due 25enni: il video della rapina

Sabato scorso la Polizia ha arrestato due 25enni che il 25 giugno hanno rapinato un uomo alla stazione di Milano Certosa. Come si vede nei video diffusi dagli agenti, i due hanno aggredito la vittima mentre si trovava sulle scale del sottopassaggio che porta ai binari: l’hanno colpita con calci e pugni, facendola cadere a terra, e le hanno poi strappato la collana d’oro dal collo.

Sabato scorso la Polizia ha arrestato due ragazzi di 25 anni ritenuti responsabili di una rapina pluriaggravata avvenuta lo scorso 25 giugno nella stazione di Milano Certosa. I due hanno colpito con calci e pugni un altro ragazzo che stava scendendo le scale del sottopassaggio che porta ai binari e gli hanno poi strappato la collanina d'oro dal collo. Erano riusciti a scappare lasciando per terra la vittima, che aveva chiesto aiuto alle forze dell'ordine. L'attività investigativa della Polizia, condotta anche con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza presenti in stazione, ha permesso di identificare e rintracciare i due rapinatori, che sono stati arrestati.

La rapina risale al 25 giugno. Sono circa le 22:30 quando, come si vede nei video diffusi dalla Polizia, un uomo entra nella stazione di Milano Certosa e imbocca le scale del sottopassaggio per andare a prendere il treno. I due ragazzi, appoggiati alla balaustra delle scale, lo vedono ed entrano in azione: lo colpiscono con calci e pugni e poi lo spingono, facendolo rotolare per terra. Gli strappano la collana d'oro e si danno alla fuga.

Immediatamente la vittima si rivolge alla Polizia, a cui racconta l'accaduto e descrive l'aspetto dei due giovani. Grazie al racconto dell'uomo e ai video delle telecamere, gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro sono riusciti a identificare i due responsabili che sabato scorso sono stati arrestati e portati nel carcere di San Vittore in attesa che il giudice decida sull'eventuale rinvio a giudizio. Si tratta di due soggetti già noti alle forze dell'ordine per alcuni precedenti penali.