Il video del 24enne picchiato e investito con un’auto nel Bergamasco: due ragazzi accusati di tentato omicidio

Lo scorso 8 agosto un 24enne è stato aggredito da due ragazzi a Romano di Lombardia (Bergamo). Dopo essere stato picchiato, è stato anche investito con un’auto. Un 20enne e un 18enne sono accusati di tentato omicidio in concorso.
A cura di Enrico Spaccini
Un 20enne e un 18enne sono indagati con le ipotesi di reato di tentato omicidio in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, lo scorso 8 agosto avrebbero aggredito un 24enne a Romano di Lombardia (in provincia di Bergamo) colpendolo con un tirapugni, un ombrello e un cartello di segnaletica stradale e infine lo avrebbero investito con un'auto mentre cercava di scappare. La vittima è riuscito a cavarsela con una prognosi di 20 giorni, mentre per i due presunti responsabili del pestaggio il gip del Tribunale di Bergamo ha disposto, su richiesta della Procura, l'applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dal 24enne.

L'aggressione ha avuto luogo lo scorso venerdì 8 agosto, quando un 24enne è stato assalito per futili motivi da due ragazzi più giovani di lui. La violenza è stata ripresa quasi per intero dalle telecamere di sorveglianza della zona, poi analizzate dai carabinieri. Il 24enne è stato colpito prima con una specie di tirapugni rudimentale, poi con un ombrello e persino con un cartello della segnaletica stradale. Mentre cercava di scappare, poi, è stato investito da un'auto alla cui guida, secondo gli investigatori, ci sarebbero stati gli stessi due ragazzi di prima. Il 24enne era stato trasportato in ospedale, dal quale è stato poi dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Attraverso i filmati, i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Treviglio, insieme ai colleghi della Stazione di Romano di Lombardia, hanno identificato i due presunti responsabili. Si tratterebbero di un 20enne e un 18enne, entrambi di nazionalità italiana. I militari hanno fornito al pm di turno in Procura gli indizi di colpevolezza raccolti, e il magistrato ha richiesto per entrambi la misura cautelare poi accolta dal gip di Bergamo. Accusati di tentato omicidio in concorso, dovranno restare lontani 500 metri dal 24enne e dai luoghi che di solito frequenta ed è stato applicato il braccialetto elettronico.

Attualità
Bergamo
Cronaca
