Il video del 24enne picchiato e investito con un’auto nel Bergamasco: due ragazzi accusati di tentato omicidio

Un 20enne e un 18enne sono indagati con le ipotesi di reato di tentato omicidio in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, lo scorso 8 agosto avrebbero aggredito un 24enne a Romano di Lombardia (in provincia di Bergamo) colpendolo con un tirapugni, un ombrello e un cartello di segnaletica stradale e infine lo avrebbero investito con un'auto mentre cercava di scappare. La vittima è riuscito a cavarsela con una prognosi di 20 giorni, mentre per i due presunti responsabili del pestaggio il gip del Tribunale di Bergamo ha disposto, su richiesta della Procura, l'applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dal 24enne.

Attraverso i filmati, i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Treviglio, insieme ai colleghi della Stazione di Romano di Lombardia, hanno identificato i due presunti responsabili. Si tratterebbero di un 20enne e un 18enne, entrambi di nazionalità italiana. I militari hanno fornito al pm di turno in Procura gli indizi di colpevolezza raccolti, e il magistrato ha richiesto per entrambi la misura cautelare poi accolta dal gip di Bergamo. Accusati di tentato omicidio in concorso, dovranno restare lontani 500 metri dal 24enne e dai luoghi che di solito frequenta ed è stato applicato il braccialetto elettronico.