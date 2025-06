video suggerito

Girava su un treno diretto a Milano con un coltello di 22 cm: lui denunciato e l’amico in carcere Ieri sera a Como la Polizia è intervenuta su un treno diretto a Milano dopo che alcuni passeggeri avevano segnalato la presenza di un uomo con un lungo coltello in mano. Gli agenti hanno fermato due uomini: il primo è stato trovato con l’arma nello zaino, mentre il secondo risultava ricercato dalla polizia di Varese per scontare una pena. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera alcuni passeggeri a bordo di un treno fermo a Como e diretto alla stazione di Milano Cadorna hanno chiamato le forze dell'ordine per segnalare un uomo che si aggirava tra i convogli impugnando un coltello. La Polizia è intervenuta nella stazione di Como Lago e ha individuato due soggetti: il primo, un 37enne, aveva una lama seghettata di 22 centimetri nello zaino, mentre l'amico è risultato ricercato dalla polizia di Varese per scontare una pena residua di tre mesi. Il 37enne è stato denunciato e l'altro è stato trasferito in carcere.

Tutto è successo nella serata di ieri, quando attorno alle 22:30 alcuni passeggeri hanno chiamato il numero unico di emergenza 112 per segnalare la presenza di un uomo armato a bordo di un treno diretto a Milano. Le volanti della polizia sono arrivate nella stazione di Como Lago e gli agenti hanno fermato due possibili responsabili. Durante la perquisizione hanno trovato un coltello nello zaino del primo mentre da un controllo dei documenti è emerso che il secondo era ricercato dalla Polizia di Varese, su mandato del tribunale cittadino.

Al 40enne, infatti, era stata revocata la sospensione di un provvedimento di carcerazione e gli era quindi stata ripristinata una pena residua da scontare pari a tre mesi. L'uomo è stato quindi arrestato e portato al carcere Bassone di Como. Il 37enne, invece, è stato denunciato per il possesso illegale dell'arma e per violazione delle leggi in materia di immigrazione. A suo carico è stato emesso anche un ordine di allontanamento.