Milan-PSG dove vederla in diretta TV su Canale 5 e in streaming: le formazioni della partita di Champions Il Milan ospita il PSG per la quarta giornata del Girone F della Champions League 2023-2024: si gioca oggi, martedì 7 novembre 2023, allo stadio Meazza alle ore 21. Le ultime notizie sulle formazioni di Pioli e Luis Enrique.

A cura di Vito Lamorte

Milan–PSG, dove vederla oggi in TV e in streaming.

Il Milan non può più sbagliare. I rossoneri ospitano il Paris Saint-Germain per la quarta giornata del Girone F dell'edizione 2023-24 di Champions League e hanno solo una possibilità per poter credere ancora nella qualificazione agli ottavo di finale: vincere. Si gioca oggi, martedì 7 novembre 2023, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con calcio d'inizio alle ore 21 e si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Canale 5 e su Sky.

Si tratta di una partita fondamentale per il destino dei rossoneri di Stefano Pioli, che dopo le prime tre giornate hanno solo 2 punti in classifica frutto dei pareggi a reti bianche contro Newcastle e Borussia Dortmund. Contro i parigini nel match d'andata al Parco dei Principi il Diavolo è stato sconfitto con un secco 3-0 ma ora serve un risultato positivo per tenere viva la speranza di qualificarsi agli ottavi di finale.

Il Milan nell'ultimo turno di campionato è stato battuto per 1-0 in casa dall'Udinese, innalzando ancora di più il malumore dell'ambiente; mentre il PSG ha vinto per 3-0 contro il Montpellier. Due momenti molto diversi per le due squadre. C'è grande attesa anche per il ritorno di Gianluigi Donnarumma a Milano per la prima volta da avversario e i tifosi stanno preparando un'accoglienza particolare per l'ex beniamino.

Le probabili formazioni di Milan-PSG. Pioli dovrebbe recuperare Theo e Loftus-Cheek. Si torna al tridente titolare con Pulisic, Giroud e Leao. Luis Enrique punta sul trio Dembélé-Gonçalo Ramos-Mbappé in avanti.

Partita: Milan-PSG

Dove: Stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: martedì 7 novembre 2023

Orario: 21.00

Diretta TV: Canale 5, Sky Sport, Mediaset Infinity+

Diretta streaming: Sportmediaset, Sky Go, Mediaset Infinity+, NOW

Competizione: Champions League, 4ª giornata Gruppo F

Dove vedere Milan-PSG in diretta TV: il canale in chiaro

La partita Milan-PSG sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5 e su Sky, con canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport 252: la gara del Meazza sarà all’interno di Diretta Gol e anche in 4K su Sky Sport 4K.

Milan-PSG dove vederla in streaming gratis

La diretta streaming del match di San Siro tra i rossoneri e i parigini si potrà seguire, in forma gratuita, su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. La gara andrà in onda anche su Sky Go e sulla la piattaforma in streaming Infinity+ di Mediaset, attivabile al costo di 7,99 euro al mese. Match in diretta streaming pure su NOW (servizio di streaming on-demand e a pagamento di Sky).

Milan-PSG, le probabili formazioni

Il Milan dovrebbe ritrovare Theo Hernandez dopo l'assenza con l'Udinese e Loftus-Cheek in mezzo al campo con Musah e Rejinders. Davanti Pulisic a completare il tridente con Leao e Giroud.

Non si prevedono grandi sorprese di formazione del PSG rispetto all'andata: dovrebbe esserci solo l'avvicendamento tra Kolo Muani e Gonçalo Ramos.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.

La classifica del girone F della Champions League

Ecco la classifica del gruppo F dopo le prime tre giornate della fase a gironi della Champions League: