Guendouzi deride Okoli e tutto il Frosinone con un solo gesto: è l'oltraggio massimo ad un club Il gesto di Guendouzi ha fatto il giro del mondo: si è rivolto a Okoli toccandogli lo stemma del Frosinone sulla maglia in segno di derisione.

A cura di Ada Cotugno

In casa del Frosinone la Lazio ha spezzato la striscia di tre sconfitte consecutive con la prima partita giocata sotto la guida del traghettatore Martusciello. Ma ai biancocelesti è servita una rimonta per non soccombere contro i ciociari che nel primo tempo hanno giocato un calcio migliore: gli animi si sono accesi in fretta come dimostra il siparietto avvenuto tra Mattéo Guendouzi e Caleb Okoli.

Il centrocampista della Lazio, famoso per essere un giocatore dalla testa parecchio calda nelle sue precedenti avventure, non ci ha pensato due volte prima di provocare l'avversario. Durante la partita non si è trattenuto e andando contro di lui muso a muso lo ha deriso con un gesto eloquente e una frase che è un oltraggio a tutto il Frosinone.

Okoli gli aveva dato parecchio filo da torcere e a un certo punto Guendouzi non ci ha visto più: si è avvicinato al difensore in prestito dall'Atalanta indicando con il dito lo stemma che portava addosso, in segno di derisione. Le parole che gli ha urlato in faccia non lasciano spazio a nessun dubbio.

Mentre toccava lo stemma del Frosinone il francese ha continuato a prendere in giro l'avversario: "Tu Frosinone, bravo". Una provocazione in piena regola che non è passata inosservata, dato che il video ha fatto immediatamente il giro del web, arrivando anche all'estero e sollevando la grande indignazione dei tifosi ciociari e non solo.

Il centrocampista voleva sminuire Okoli per la squadra in cui gioca, non reputata all'altezza della sua Lazio: è un colpo basso per il difensore e per tutto il suo club, come a voler sottolineare la differenza che c'è tra i biancocelesti e i ciociari che in questa stagione stanno lottando per non retrocedere.