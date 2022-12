Guardiola usa il pugno duro con Kalvin Phillips: “Non è nelle condizioni di giocare” Pep Guardiola ha svelato il motivo per cui ha fatto fuori Kalvin Phillips dalla sfida tra Manchester City e Liverpool: è tornato in condizioni disastrose dopo il Mondiale.

A cura di Paolo Fiorenza

Pep Guardiola su alcune cose proprio non può transigere: chi ha sposato il calcio e lo vuole condividere con lui deve avere rispetto per il gioco, la professione, se stesso, i compagni ed ovviamente anche l'allenatore. Dunque il 51enne tecnico del Manchester City non ci ha pensato due volte nell'escludere Kalvin Phillips dal match di Carabao Cup che Haaland e compagni hanno giocato e vinto sul Liverpool giovedì scorso. Il 27enne centrocampista inglese di origini giamaicane non è stato neanche convocato per la partita di Etihad Stadium, perché secondo Guardiola sarebbe stato impresentabile.

Fatale è stato al giocatore, acquistato dal Leeds nella scorsa estate per ben 50 milioni, il ‘rilassamento' – per usare un eufemismo – cui si è lasciato andare dopo la conclusione dei Mondiali cui aveva preso parte con la maglia dell'Inghilterra, uscendo nei quarti per mano della Francia. Nel torneo qatariota Phillips era rimasto in panchina nelle prime due partite del girone contro Iran e Stati Uniti, giocando mezzora in quella successiva contro il Galles e solo 8 minuti negli ottavi col Senegal, mentre non era stato utilizzato da Southgate nella sfida persa contro Mbappé e compagni.

Una partecipazione non memorabile, ma per lui sarebbe andata peggio quando – dopo i giorni di vacanza concessigli dal club – si è ripresentato al centro di allenamento del City. È in quel momento che Guardiola ha capito, già solo squadrandolo, che quello tornato era il ‘fratello grasso' del vecchio Kalvin. La vicenda è esplosa quando il nome di Phillips non è comparso nella distinta del match di Coppa di Lega contro i Reds: tutti hanno pensato a qualche problema fisico del giocatore, ma ci ha pensato il tecnico a precisa domanda a fare chiarezza sui reali motivi dell'esclusione.

Kalvin Phillips in panchina al Manchester City: finora non un matrimonio fortunato

"Non è infortunato, è arrivato in sovrappeso", ha spiegato Pep. Alla domanda sul perché, l'allenatore ha risposto: "Non lo so. Non è arrivato nelle condizioni per gli allenamenti e per giocare". Non solo partite quindi, ma anche allenamenti: al momento la strada per rimettersi in careggiata per il centrocampista appare notevolmente in salita. L'esperienza del nazionale inglese finora a Manchester è stata tutt'altro che esaltante, condizionata da un problema alla spalla che lo ha tenuto fuori a lungo e che si era risolto poco prima dell'inizio dei Mondiali: per lui una sola presenza in Premier, subentrato all'ultimo minuto ad agosto contro il West Ham. Nell'attuale stagione Phillips è sceso in campo solo 53 minuti complessivi in appena 4 presenze in tutte le competizioni: praticamente il nulla, a fronte dell'esborso fatto per acquistarlo.

Guardiola dal canto suo non ha alcuna voglia di scaricarlo: "Quando sarà pronto, giocherà. Abbiamo bisogno di lui. Abbiamo molto bisogno di lui", ha affermato il tecnico, rifiutandosi di spiegare cosa aveva detto al giocatore sulla situazione, dicendo che si trattava di una conversazione privata.