Guardiola stravolto da Mourinho: “Lo ha sfinito, pressione enorme” Nella sua ultima intervista Gerard Piqué ha parlato anche del passato, tornando sulle stagioni dell’accesa rivalità con il Real Madrid di José Mourinho. Il difensore del Barcellona ha svelato come il suo ormai ex allenatore Pep Guardiola fosse condizionato e “sfinito” dall’avversario portoghese.

A cura di Marco Beltrami

Gerard Piqué è un libro aperto. L'esperto difensore del Barcellona non è uno che ama i giri di parole e quando interviene pubblicamente non è mai banale. Nella sua ultima intervista a La Sotana, il classe 1987 ha affrontato diversi temi, relativi anche al passato della sua fortunata e lunga esperienza in terra catalana. Curioso soprattutto il passaggio in cui è tornato sul periodo vissuto con Guardiola allenatore, e dell'acceso duello con il Real Madrid di José Mourinho. Una battaglia logorante per tutti.

Dal 2010 al 2013 l'attuale allenatore della Roma ha guidato il Real Madrid rendendo ulteriormente acceso il dualismo con il Barcellona. Fino al 2012 la rivalità tra le due squadre, si è trasformata anche in una sfida tra due filosofie e modi diversi di interpretare il calcio tra Mourinho e Guardiola. Piqué è tornato a parlare di quel periodo, tutt'altro che semplice, soprattutto in termini di pressione. Il difensore ha parlato dell'ultima annata della gestione di Pep, dal 2011 al 2012: "Nella sua ultima stagione c'era molta tensione. Penso che Mourinho ci abbia sfinito tutti. Pep vuole il massimo controllo delle cose".

Tutto è cambiato dunque per Piqué, per Guardiola e per il Barcellona. Il difensore ha pagato dazio anche nella vita privata, all'inizio della relazione con la popstar Shakira diventata poi la sua compagna di vita. Basti pensare che il senatore blaugrana ha pensato anche di lasciare la Catalogna: "Stavo uscendo con Shakira e tutto è cambiato con lui. Ero sotto pressione e ho anche pensato di partire durante la stagione 2011/2012. Oggi il nostro rapporto è perfetto, ma durante l'allenamento ho sentito di dover fare tutto alla perfezione. Ho sofferto molto in quest'ultimo anno con Pep".