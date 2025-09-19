Guardiola spiazza tutti: “Se l’Arsenal vincerà qualcosa sarà solo grazie ai soldi spesi, giusto?”

È un Pep Guardiola senza peli sulla lingua quello che arriva in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Arsenal, scontro diretto per questa Premier League e incontro con il suo vecchio amico Arteta che ha lavorato come suo vice apprendendo le basi del mestiere di allenatore. Ma c'è una riflessione che fa scatenare lo spagnolo che sfodera tutto il suo pungente sarcasmo per ribadire un concetto fondamentale.

Negli ultimi tempi si è discusso delle grandi spese del Manchester City che ha vinto ogni cosa contando su grandi investimenti che hanno portato all'Etihad tanti campioni. Ma l'allenatore è contrariato da questo tipo di ragionamento e cerca di difendere la sua squadra spiazzando tutti con delle affermazioni che hanno sorpreso.

Cosa ha detto Guardiola sull'Arsenal

Si tratta di una provocazione grande quanto una casa, ma che Guardiola tira in ballo per invitare tutti a riflettere su un argomento: "Vorrei dire al mio amico Arteta che, se vincerà il titolo, sarà solo grazie ai soldi spesi, non perché lavora molto o perché i suoi giocatori sono bravi, come il Liverpool. Se Slot vincerà di nuovo, sarà perché ha speso molti soldi, giusto? Perché non è solo il Manchester City che ha fatto così, giusto?". Frasi spiazzanti però servono a difendere il suo City: in poche parole l'allenatore ricorda che la sua squadra ha vinto tutto non solo grazie agli investimenti della società, ma anche con le qualità dei giocatori e di tutto lo staff.

Poi dà una lezione a tutti, ricordando il trattamento che lui stesso ha ricevuto: "Ascoltate bene, per molti, molti anni, ogni club ha potuto fare quello che voleva. So che sono stati trattati in modo completamente diverso, ma volevano spendere e va bene, posso solo dire che sono stati saggi a spendere come meglio credevano per competere contro le migliori squadre della Premier League e in Europa e hanno raggiunto quel livello".