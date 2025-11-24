Guardiola rivede le immagini della lite con il cameraman, è imbarazzato: “Sono quello che sono”

Dopo la sconfitta con il Newcastle Guardiola ha litigato con un cameraman che era in campo per delle riprese. Le immagini lo hanno scosso: “Chiedo scusa, sono imbarazzato”

La sconfitta contro il Newcastle ha fermato la corsa del Manchester City che ora è terzo in classifica. La squadra di Pep Guardiola ha subito già quattro stop in campionato e si trova a rincorrere Arsenal e Chelsea che al momento hanno un passo diverso e stuzzicano le ire dell'allenatore che non è abituato a restare indietro. Lo spagnolo si è reso protagonista di una bruttissima scena alla fine dell'ultima partita: preso dal nervosismo della sconfitta non soltanto ha litigato con Bruno Guimaraes, ma si è anche scagliato contro un cameraman che stava riprendendo la scena.

Le immagini sono diventati subito virali, soprattutto perché Guardiola tende ad avere sempre un certo aplomb e per qualche minuto ha perso del tutto l'autocontrollo. Si è avvicinato, gli ha spostato la telecamera e poi le cuffie per dirgli qualcosa piuttosto innervosito, senza nessuna motivazione perché l'uomo stava solo svolgendo il suo lavoro. A mente fredda Guardiola si è scusato, dicendosi addirittura in imbarazzo per quella scena.

Guardiola si scusa con il cameraman

La scena è stata piuttosto insolita, ma Guardiola si è fatto dominare dalla rabbia e non ha capito più nulla. Nell'ultimo turno di campionato il Manchester City ha perso per 2-1 contro il Newcastle trovando la quarta sconfitta in Premier League, un risultato non ottimale per puntare al titolo che al momento sembra essere ad appannaggio dell'Arsenal. Il risultato ha fatto andare l'allenatore su tutte le furie e nella sua ira non ha risparmiato nessuno, perfino il cameraman che era in campo per fare le riprese.

Leggi anche Guardiola litiga col cameraman dopo la sconfitta del Manchester City: gli toglie le cuffie e lo rimprovera

L'uomo si è avvicinato allo spagnolo ma non immaginava di essere travolto dalla sua reazione: Guardiola ha cercato di scostare la telecamera allontanandola con la mano, poi gli ha tolto la cuffia per dirgli qualcosa di poco piacevole a giudicare dalle loro espressioni. In conferenza stampa l'allenatore ha fatto un passo indietro e si è scusato dopo aver rivisto le immagini in tv: "Mi scuso. Mi sono sentito in imbarazzo quando l'ho visto, è imbarazzante e mi scuso con il cameraman. Sono quello che sono. Non sono perfetto e commetto errori, ma la cosa certa è che difendo la mia squadra e il mio club, non fraintendetemi. Nella mia esperienza, per vincere la Premier League servono 98 o 100 punti; altrimenti, non si vince. E avendo perso quattro partite nelle prime 12…".