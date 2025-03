video suggerito

Guardiola non sa più cosa dire, se la prende con il pallone della FA Cup: "È difficile controllarlo" I giocatori del City sbagliano 20 tiri su 29 ma per Guardiola è colpa del pallone che viene utilizzato in FA Cup: "SNon va bene, ma se lo dici quando perdi sembra che ti stia lamentando"

A cura di Ada Cotugno

Il Manchester City ha rischiato grosso in FA Cup ed è stato chiamato alla rimonta contro il Plymouth nell'ultimo turno. Soltanto con l'ingresso dei titolarissimi la squadra di Pep Guardiola è riuscita ad aggiustare la partita e a ottenere la qualificazione al turno successivo ma le statistiche non sono proprio incoraggianti per un club di questo calibro: i Citizens hanno finito la partita con 29 tiri tentati, ma soltanto 9 sono entrati nello specchio della porta. Un dato imbarazzante se si considera che gli avversari sono penultimi in Champioship (anche se hanno eliminato il Liverpool nel turno precedente), eppure l'allenatore è riuscito a trovare una scusa fantasiosa per spiegare tutto.

I suoi calciatori hanno fallito così tanti tiri per colpa del pallone che viene utilizzato in questa competizione. Nel corso della conferenza stampa Guardiola non ha avuto nessuna esitazione nel dimostrare la sua tesi, che sarebbe supportata anche da altri allenatori delle big che hanno trovato grandi differenze fra la palla che viene utilizzata in coppa e quella che invece viene fornita per le partite di campionato.

Guardiola dà la colpa al pallone per i tiri sbagliati

Il pallone non è adatto, è questo il verdetto. Soltanto 9 dei 29 tiri tentati dai giocatori del Manchester City sono andati in porta, una statistica imbarazzante contro una squadra che lotta per non retrocedere in Championshp, ma Guardiola ha una spiegazione esatta e incolpa la palla che viene utilizzata in FA Cup che è completamente diversa rispetto a quella vista nelle altre competizioni. L'allenatore dà la colpa a questo cambiamento che avrebbe alterato i tiri dei suoi calciatori, creando traiettorie stranissime che normalmente finirebbero in porta.

In conferenza stampa lo spagnolo ha fornito una spiegazione dettagliata: "Il pallone della Champions League è eccezionale, quello della Premier League è eccezionale. Questo qua non lo è. Di solito la palla finisce dentro con questi tiri. È difficile controllarla. Da molti anni tanti giocatori e allenatori lo dicono. Se lo dici quando perdi sembra che ti stia lamentando, ma semplicemente non va bene". In Premier League vengono utilizzati palloni della Nike, in Champions quelli di Adidas, mentre per l'FA Cup il pallone incriminato di aver fatto fallire 20 tiri è brandizzato Mitre.

Ovviamente le parole di Guardiola hanno scatenato la polemica ed è arrivata immediatamente la risposta di un portavoce della Football Association che ha provato a sfatare le parole dell'allenatore e a rispondere ai suoi dubbi: "Tutti i palloni da calcio utilizzati nel calcio professionistico devono soddisfare la certificazione Fifa Quality Pro e questo pallone soddisfa tutti i requisiti dei test".